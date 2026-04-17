UDMR, în ședință la Cluj. Schimbările de la Budapesta și tensiunile din coaliție, pe ordinea de zi

Liderii UDMR s-au reunit vineri, la Cluj, pentru a stabili direcția politică a formațiunii, în contextul schimbărilor de la Budapesta și al tensiunilor interne privind strategia adoptată în ultima perioadă, potrivit unui interviu acordat de Kelemen Hunor.

Reuniunea Consiliului Permanent al UDMR a început la ora 10:00 și reunește 32 de membri, inclusiv miniștri și parlamentari.

Întâlnirea are loc într-un moment sensibil, după schimbarea administrației din Ungaria, unde partidul premierului Viktor Orban a pierdut alegerile. UDMR a fost perceput ca apropiat de guvernarea de la Budapesta, iar această relație a generat critici inclusiv din interiorul formațiunii.

Surse participante la ședință au declarat că discuțiile vizează atât „rezultatele din Ungaria”, cât și evoluțiile politice din România, în special în perspectiva deciziilor pe care Partidul Social Democrat le-ar putea lua în perioada următoare.

Pe agenda liderilor UDMR se află și strategia privind guvernarea, în eventualitatea în care PSD va decide retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. O astfel de decizie ar putea schimba echilibrul actual al coaliției și ar obliga Uniunea să își redefinească poziția politică.

În paralel, politica promovată de liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost contestată de unele voci din partid. Totuși, potrivit acelorași surse, nu există în acest moment discuții privind schimbarea conducerii.

Fostul președinte al UDMR, Marko Bela, a criticat direcția recentă a Uniunii, afirmând că relația privilegiată cu partidul Fidesz din Ungaria a fost o eroare strategică.

„După părerea mea, trebuie să fim echidistanți față de viața politică din Ungaria și să avem relații cu toate partidele democratice, nu doar cu cei care guvernează”, a declarat acesta, subliniind că implicarea într-o singură direcție politică externă poate limita sprijinul necesar pentru comunitatea maghiară din România.

Întrebat despre o eventuală schimbare de leadership, Marko Bela a sugerat mai degrabă necesitatea unei schimbări de strategie decât a unei demisii explicite.

În urma alegerilor din Ungaria, liderul opoziției câștigătoare, Peter Magyar, a acuzat UDMR că ar fi susținut o „campanie mincinoasă” în favoarea lui Viktor Orban.

Kelemen Hunor a respins aceste acuzații, afirmând că electoratul maghiar din România este capabil să ia decizii independente. „Este o comunitate care nu poate fi manipulată de nimeni”, a declarat liderul UDMR, subliniind că votul reflectă opțiuni individuale, nu influențe externe.