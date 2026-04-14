Marko Bela critică politica dusă de UDMR în ultima perioadă și cere schimbări în partid

Marko Bela, fostul președinte UDMR, consideră că politica dusă de reprezentanții Uniunii în ultima perioadă a fost greșită, deoarece maghiarii din România ar fi trebuit să mențină relații apropiate cu toate partidele democratice din Ungaria, nu doar cu formațiunea lui Viktor Orban. „În ultima vreme, UDMR s-a angajat la o relație foarte specială cu partidul de guvernământ Fidesz și nu a avut legături cu alte partide în Ungaria. Și nu e bine”, a spus acesta, la un post TV.

Întrebat dacă actualul lider UDMR, Kelemen Hunor, a greșit atunci când l-a susținut pe Viktor Orban, Marko Bela a răspuns afirmativ și a explicat că, în opinia sa, Uniunea ar trebui să fie echidistantă față de viața politică din Ungaria.

„Da. După părerea mea noi trebuie să fim echidistanți în ceea ce privește viața politică din Ungaria și să avem relații cât mai strânse cu toate partidele democratice din Ungaria, nu doar cu cei care guvernează în Ungaria. În ultima vreme, UDMR s-a angajat la o relație foarte specială cu partidul de guvernământ Fidesz și nu a avut legături cu alte partide în Ungaria. Și nu e bine. Noi nu trebuie să ne implicăm în problemele politice ale Ungariei. Noi avem nevoie, în orice moment, de susținerea tuturor partidelor politice”, a explicat acesta, la Digi 24.

Fostul lider UDMR a afirmat că partidul are nevoie de o schimbare și trebuie să mențină relații bune cu viitorul partid de guvernare.

„Este nevoie de o schimbare în privința politicii duse de UDMR și a orientării pe care am avut-o în cazul Ungariei. Deci este nevoie de o schimbare din acest punct de vedere. În primul rând trebuie să aibă loc o analiză foarte serioasă și este nevoie să se stabilească unde s-a greșit. Nu sunt convins, în acest moment, că colegii mei din UDMR își dau seama că, de fapt, au făcut o greșeală destul de mare atunci când s-au atașat unui singur partid din Ungaria”, a explicat Marko Bela.

Marko Bela a vorbit și despre orientarea Ungariei din ultimii ani, în special în raport cu politicile UE, și a explicat că, după 16 ani, în Ungaria a existat o nemulțumire foarte mare față de politica dusă de Viktor Orban.

„Dar ceea ce am și criticat de mai multe ori era orientarea Ungariei față de UE – o politică antieuropeană, aș putea spune, de izolare și, în același timp, de foarte multe ori o retorică prorusă. Cu ceea ce, bineînțeles, nu pot să fiu și nu am fost de acord, nemaivorbind de situația maghiarilor din România, care în mod cert au un interes deosebit pentru continuarea orientării occidentale, integrarea în continuare în UE”, a adăugat acesta.

Marko Bela, în vârstă de 74 de ani, este scriitor, traducător și politician de etnie maghiară din România. El a condus Uniunea Democrată a Maghiarilor din România timp de 18 ani, iar ulterior a predat conducerea lui Kelemen Hunor.

Acesta fost senator al României în perioada 1990-2016 și viceprim-ministru în guvernele Tăriceanu, Boc și Ungureanu. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1978 și al Uniunii Scriitorilor din Ungaria din 1990. În 2004, a primit Marea Cruce a Republicii Ungare și Steaua României, în grad de cavaler.