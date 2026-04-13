Kelemen Hunor a salutat victoria Partidului Tisza

Kelemen Hunor, liderul URMR, a felicitat Partidul Tisza și pe Péter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria, marcate de o prezență record la vot. Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea.

Viktor Orbán a anunțat, duminică seară, că acceptă rezultatul alegerilor, în urma cărora partidul său a pierdut puterea. Liderul Fidesz a declarat în fața susținătorilor că rezultatul este „clar” și a confirmat că și-a felicitat contracandidatul.

În discursul său, Orbán a descris momentul ca fiind unul dificil pentru formațiunea pe care o conduce de peste trei decenii. El a spus că rezultatul este dureros pentru partid, dar a declarat că Fidesz va continua activitatea politică din opoziție.

Totodată, liderul ungar a evocat parcursul său politic îndelungat, afirmând că, în cei peste 30 de ani la conducerea partidului, „a trăit ani grei şi uşori, frumoşi şi trişti”, dar a insistat că „niciodată, niciodată, niciodată nu va renunţa”.

Alegerile din Ungaria au fost marcate de o mobilizare semnificativă a electoratului. Potrivit reacțiilor publice apărute după închiderea urnelor, prezența la vot a fost una fără precedent.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a vorbit despre acest aspect într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. El a evidențiat implicarea alegătorilor atât din interiorul țării, cât și din afara granițelor.

„Participarea la alegerile din Ungaria a fost la un nivel record. Maghiarii, atât din interiorul ţării, cât şi din afara graniţelor, şi-au exercitat dreptul de vot în număr mare. Felicit Partidul Tisza şi pe Magyar Péter pentru victorie!”, a transmis acesta.

Rezultatele alegerilor indică o victorie categorică pentru Péter Magyar și Partidul Tisza, care au reușit să se impună în fața partidului aflat la guvernare.

Victoria marchează o schimbare semnificativă pe scena politică din Ungaria, după o perioadă de 16 ani în care puterea a fost deținută fără întrerupere de Viktor Orbán.

În urma rezultatului, fostul premier a anunțat că partidul său va continua să servească interesele Ungariei din opoziție, confirmând tranziția către o nouă etapă politică.