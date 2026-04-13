International

Kelemen Hunor a salutat victoria Partidului Tisza

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Kelemen Hunor, liderul URMR, a felicitat Partidul Tisza și pe Péter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria, marcate de o prezență record la vot. Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea.

Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea după 16 ani de guvernare neîntreruptă

Viktor Orbán a anunțat, duminică seară, că acceptă rezultatul alegerilor, în urma cărora partidul său a pierdut puterea. Liderul Fidesz a declarat în fața susținătorilor că rezultatul este „clar” și a confirmat că și-a felicitat contracandidatul.

În discursul său, Orbán a descris momentul ca fiind unul dificil pentru formațiunea pe care o conduce de peste trei decenii. El a spus că rezultatul este dureros pentru partid, dar a declarat că Fidesz va continua activitatea politică din opoziție.

Totodată, liderul ungar a evocat parcursul său politic îndelungat, afirmând că, în cei peste 30 de ani la conducerea partidului, „a trăit ani grei şi uşori, frumoşi şi trişti”, dar a insistat că „niciodată, niciodată, niciodată nu va renunţa”.

Viktor Orban

Participarea la vot a atins un nivel record, potrivit anunțurilor oficiale

Alegerile din Ungaria au fost marcate de o mobilizare semnificativă a electoratului. Potrivit reacțiilor publice apărute după închiderea urnelor, prezența la vot a fost una fără precedent.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a vorbit despre acest aspect într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. El a evidențiat implicarea alegătorilor atât din interiorul țării, cât și din afara granițelor.

Participarea la alegerile din Ungaria a fost la un nivel record. Maghiarii, atât din interiorul ţării, cât şi din afara graniţelor, şi-au exercitat dreptul de vot în număr mare. Felicit Partidul Tisza şi pe Magyar Péter pentru victorie!”, a transmis acesta.

Péter Magyar și Partidul Tisza au obținut o victorie clară în scrutin

Rezultatele alegerilor indică o victorie categorică pentru Péter Magyar și Partidul Tisza, care au reușit să se impună în fața partidului aflat la guvernare.

Péter Magyar

Péter Magyar. Sursă foto: Facebook

Victoria marchează o schimbare semnificativă pe scena politică din Ungaria, după o perioadă de 16 ani în care puterea a fost deținută fără întrerupere de Viktor Orbán.

În urma rezultatului, fostul premier a anunțat că partidul său va continua să servească interesele Ungariei din opoziție, confirmând tranziția către o nouă etapă politică.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:17 - Mossad are un nou director. Cine este Roman Gofman, omul care va conduce unul dintre cele mai puternice servicii secrete
09:10 - Andrei Rațiu și Ionuț Radu, eșecuri în etapa a 31-a din La Liga, cu Rayo Vallecano, respectiv Celta Vigo
08:59 - Rețetă ușoară de la Mary Berry: pui la cuptor cu roșii coapte, gata în câteva minute
08:53 - Fiul unei propagandiste a dictaturii islamiste din Iran, ridicat de ICE. Rezidența în SUA îi fusese anulată
08:47 - Donald Trump amenință China cu taxe vamale de 50% dacă va livra arme Iranului
08:41 - Cristian Tudor Popescu ar vrea să le ia mielul românilor

HAI România!

Îți transformi copiii în monștri? Adevărul dur despre societatea „de unică folosință”
Îți transformi copiii în monștri? Adevărul dur despre societatea „de unică folosință”
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine

Proiecte speciale