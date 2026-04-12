Alegeri tensionate în Ungaria. Acuzații de fraudă de ambele părți, pe fondul unei prezențe record la vot

Tabăra premierului ungar Viktor Orbán și opoziția s-au acuzat reciproc de fraudă electorală în ziua alegerilor decisive de duminică din Ungaria, în timp ce rata de participare timpurie a atins un nivel record în istoria postcomunistă a țării, iar experții au avertizat că rezultatul ar putea fi contestat în instanță, indiferent cine va câștiga, relatează Politico.

Viktor Orbán se confruntă cu cea mai puternică provocare politică din ultimii 16 ani de guvernare la Budapesta, în condițiile în care adversarul său, Péter Magyar, fost membru al guvernului, și partidul acestuia, Tisza, conduceau în sondaje înaintea scrutinului de duminică.

Potrivit datelor Biroului Electoral Național al Ungariei, aproximativ 54% dintre alegătorii înregistrați votaseră până la ora 13:00, față de 40% la alegerile parlamentare anterioare, desfășurate în 2022. Această rată de participare timpurie reprezintă un record în istoria postcomunistă a Ungariei.

În timp ce procesul electoral continua, susținătorii lui Orbán se pregăteau deja pentru o posibilă confruntare după anunțarea rezultatelor, care urmau să fie cunoscute după închiderea secțiilor de votare la ora locală 19:00, respectiv 20:00, ora României. În acest context, cele două tabere și-au adus acuzații reciproce de fraudă electorală, în timp ce experții au avertizat că rezultatul ar putea ajunge să fie contestat în instanță, indiferent de numele câștigătorului.

La Budapesta au sosit sute de observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor, în timp ce tabăra lui Viktor Orbán și-a organizat propriile grupuri de supraveghere a scrutinului.

O duzină de parlamentari europeni din grupul de dreapta „Patrioți pentru Europa” s-au înregistrat ca observatori, alături de 100 de observatori legați de grupuri aliniate cu Orbán. Acest tablou a pregătit terenul pentru ceea ce experții au descris drept o posibilă confruntare de narațiuni cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, instituție pe care guvernul ungar a respins-o, acuzând-o că este politizată.

Un documentar realizat de jurnaliști independenți, intitulat „Prețul unui vot”, difuzat pe 26 martie, a adus în atenție acuzații privind cumpărarea pe scară largă a voturilor și exercitarea de presiuni asupra alegătorilor în favoarea partidului Fidesz, în special în comunitățile rurale.

Martori oculari au afirmat că formațiunea lui Viktor Orbán ar fi oferit bani în schimbul voturilor. Mihály Gér, consilier local al Partidului Verde din satul Albertirsa, a declarat pentru POLITICO că, în zona sa, unor oameni li s-ar fi oferit până la 30.000 de forinți, echivalentul a 80 de euro, pentru a vota Fidesz.

La rândul său, omul de afaceri maghiar György Wáberer a anunțat duminică, pe Facebook, că va oferi 300.000 de forinți oricărei persoane care va descoperi fraude electorale.

Același consorțiu care a realizat documentarul „Prețul unui vot” a organizat o rețea formată din 2.400 de observatori, desfășurați în peste 100 de locații din Ungaria, pentru a documenta eventualele fraude, a transmis biroul de presă al consorțiului DE! pentru POLITICO. Potrivit acelorași informații, aceștia intenționau să transmită în direct, pe un canal de YouTube, orice acuzații de fraudă pe care le detectează.

Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a pus la dispoziția alegătorilor propriul sistem de raportare a fraudelor. Fidesz a procedat în mod similar, deschizând o linie telefonică de urgență și o adresă de e-mail dedicată.

„Marea majoritate a acestor încălcări sunt legate de Tisza. Ei strigă fraudă - dar ei sunt cei care o comit”, a declarat duminică dimineață Csaba Dömötör, europarlamentar din partea Fidesz. „Pe baza sesizărilor Fidesz, au fost constatate 639 de cazuri de încălcări electorale, iar 74 de plângeri la poliţie sunt în curs de soluţionare”, a mai spus acesta.

Liderul opoziției, Péter Magyar, a declarat duminică dimineață că va accepta rezultatele atât timp cât nu există fraude electorale grave și a îndemnat alegătorii să raporteze orice nereguli observate, potrivit HVG.

Péter Magyar a afirmat că, dacă alegerile sunt corecte și libere, atunci Tisza va câștiga. Tot el a acuzat guvernul lui Viktor Orbán că pregătește acțiuni sub steag fals pentru a invalida rezultatele în districtele în care Tisza conduce.

În replică, purtătorul de cuvânt internațional al lui Orbán, Zoltán Kovács, a publicat duminică dimineață un mesaj pe platforma X, în care a acuzat Tisza că pregătește terenul pentru a lua cu asalt clădirile guvernamentale în cazul unei înfrângeri.

„Locaţia contează - iar aceasta spune multe”, a spus Kovács despre petrecerea de urmărire a alegerilor planificată de Tisza, despre care a subliniat că are loc la câteva străzi distanţă de reşedinţa prim-ministrului. „Este suficientă o scurtă plimbare pentru a transforma o mulţime care «urmăreşte rezultatele» într-una care trece la acţiune”, a avertizat Kovács.

„Dacă rezultatul se dovedeşte nefavorabil, configuraţia permite o mobilizare rapidă într-o locaţie sensibilă din punct de vedere politic. Într-un moment tensionat, proximitatea se poate transforma în escaladare”, a arătat omul lui Orbán.