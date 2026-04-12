Péter Magyar invocă o alegere „între Est și Vest”, în timp ce prezența la urne atinge niveluri record

Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a declarat duminică, după ce și-a exprimat votul la o secție din Budapesta, că scrutinul parlamentar reprezintă un moment istoric pentru țară, afirmând că alegătorii decid direcția strategică a Ungariei, potrivit Reuters.

„Maghiarii vor scrie istorie la alegerile de duminică, când vor alege între Est și Vest”, a spus acesta, potrivit Reuters.

Magyar a subliniat că fiecare vot are o importanță majoră în actualul context electoral și și-a exprimat încrederea că formațiunea sa, Tisza, va câștiga votul popular.

În același timp, liderul opoziției a făcut apel la respectarea regulilor democratice, îndemnând cetățenii să semnaleze orice nereguli observate în timpul procesului de vot.

„Frauda electorală este o infracțiune foarte gravă”, a declarat el.

Alegerile parlamentare din Ungaria au început cu o mobilizare semnificativă a electoratului. Potrivit datelor oficiale furnizate de biroul electoral național, 16,9% dintre alegătorii înregistrați votaseră până la ora 9:00, o creștere considerabilă față de alegerile din 2022, când prezența la aceeași oră era de 10,3%.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 6:00 dimineața, iar în prima oră a fost înregistrată o prezență de 3,5%, considerată una dintre cele mai ridicate valori pentru debutul unui scrutin parlamentar în Ungaria. Autoritățile au anunțat că urnele se vor închide la ora 19:00 (ora locală), iar primele rezultate sunt așteptate în cursul serii.

De asemenea, procesul electoral a inclus un volum important de voturi prin corespondență. Biroul electoral a raportat că până în ziua votului au fost primite peste 293.000 de buletine prin această metodă.

Scrutinul este considerat unul decisiv pentru actualul prim-ministru, Viktor Orbán, care se află la putere de aproximativ 16 ani. Alegerile sunt văzute ca un test major pentru guvernarea sa, în contextul în care opoziția condusă de Péter Magyar a câștigat teren în sondaje.

Partidul Tisza pornește cu un avantaj în preferințele alegătorilor. Cu toate acestea, diferențele dintre sondaje rămân semnificative, iar rezultatul final este dificil de anticipat.

Sistemul electoral din Ungaria, care combină votul uninominal cu reprezentarea proporțională, face ca procentul de voturi obținut la nivel național să nu se reflecte automat în distribuția mandatelor parlamentare.

Astfel, rezultatul final depinde în mare măsură de performanța candidaților în circumscripțiile individuale.

Participarea ridicată la vot sugerează un interes crescut al populației pentru aceste alegeri, considerate de mulți observatori drept un moment decisiv pentru orientarea politică a Ungariei.

Declarațiile liderilor politici reflectă miza ridicată a scrutinului, în condițiile unei competiții strânse între actuala putere și opoziție.

Autoritățile electorale au transmis că monitorizează procesul de vot pentru a asigura respectarea normelor legale, în timp ce apelurile la raportarea eventualelor nereguli indică o atenție sporită asupra corectitudinii alegerilor.

Primele rezultate oficiale sunt așteptate după închiderea urnelor, urmând să clarifice dacă acest scrutin va marca o schimbare semnificativă în peisajul politic al Ungariei.