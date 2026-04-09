Atac dur din Ungaria la adresa României, înainte de alegeri: „Și-a câștigat prin datorii statutul de codaș al regiunii”

Publicația maghiară Világgazdaság a comparat situația României cu cea a Ungariei, atrăgând atenția asupra evoluției economiei românești. Comerțul cu amănuntul a scăzut timp de șapte luni consecutiv, iar ritmul declinului se apropie de nivelurile înregistrate la debutul pandemiei Covid-19.

Inflația va crește peste nivelul estimat în perioada martie-iunie 2026

Datele pentru luna analizată indică o scădere de 6,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 0,8%, iar produsele nealimentare au înregistrat un declin mai accentuat, de 7,9%.

Rata inflației în România a scăzut ușor, ajungând la 9,3% în februarie, față de 9,6% în luna anterioară. Banca Națională a României a avertizat însă că, între martie și iunie 2026, inflația va depăși nivelul estimat, iar efectele crizei petroliere provocate de conflictul din Iran nu se văd încă în prețurile de la raft.

„Aceasta este pedeapsa pentru că au cheltuit mult mai mult decât au produs”, a scris publicația maghiară, care a adăugat că România și-ar fi „câștigat prin datorii statutul de codaș al regiunii”.

Măsurile de austeritate au accelerat scăderea puterii de cumpărare

După alegerile din 2025, Guvernul a introdus mai multe măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar. Printre reformele adoptate se numără eliminarea plafonului prețului energiei electrice și majorarea TVA, precum și a accizelor.

Aceste decizii au accelerat scăderea puterii de cumpărare a populației, iar consumul gospodăriilor continuă să se deterioreze.

Situația României, comparată cu cea a Ungariei

Presa maghiară a comparat situația României cu cea a Ungariei. Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul din Ungaria a crescut cu 3,8% față de anul precedent. Ministerul Economiei Naționale a explicat această evoluție prin majorările salariale și reducerile de impozite.

Rata inflației în Ungaria a ajuns la 1,8% în martie 2026. Este al doilea indicator favorabil, după nivelul de 1,4% înregistrat în februarie, cel mai scăzut din ultimii nouă ani.

Guvernul de la Budapesta a atribuit această evoluție măsurilor de plafonare a marjelor de profit, despre care susține că au redus prețurile cu 24,1% pentru categoriile vizate.

1 comentarii

  1. Enki spune:
    9 aprilie 2026 la 14:07

    Care-i atacul?!

