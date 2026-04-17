Sorin Grindeanu vrea o schimbare de direcție în Guvern: E foarte multă emoție în politică. Avem nevoie de rațiune

Sorin Grindeanu a criticat din nou guvernarea în cadrul unei conferințe de presă în cadrul căreia a declarat că actuala conducere a țării nu mai oferă perspective și a făcut apel la un vot „rațional”, nu „emoțional”, în interiorul partidului, în condițiile în care, potrivit acestuia, „lucrurile merg din ce în ce mai prost”.

Într-o conferință de presă susținută la Sighetu Marmației, Sorin Grindeanu a declarat că actuala guvernare nu mai oferă perspective pozitive, invocând indicatorii economici.

„Această guvernare nu mai oferă speranță dincolo de indicatorii economici din ce in ce mai proști care arată un șomaj în creștere. Sunt 55.000 de șomeri în plus în sectorul privat, inflația e cu 10%. Guvernul Bolojan a preluat cu 4% inflație. Am să vă repet că stabilitate fără prosperitate nu văd să-și aibe rost. Când lucrurile merg din ce în ce mai prost încerci să îndrepți acele lucruri. E bună această stabilitate atât timp cât lucrurile nu merg într-o direcție greșită și dacă merg în direcția greșită trebuie îndreptat. Am făcut apel la colegii mei, pentru că sunt multe lucruri de spus. Am făcut apel să dăm un vot rațional, nu emoțional. E foarte multă emoție în ultimele luni în politica din România. Să dăm un vot pentru români care să aducă mai mult bine, dincolo de aceste emoții politice pe care le vedem în fiecare zi", a spus Sorin Grindeanu în cadrul conferinței de presă.

Președintele PSD le-a transmis vineri social-democraților din Maramureș mesaje critice la adresa premierului Ilie Bolojan, în cadrul unei întâlniri regionale care precede votul intern din partid. Potrivit unor surse din PSD, Grindeanu a afirmat că „România se duce pe fundul prăpastiei, iar aici singurul lucru pe care îl putem face este să dăm un semnal politic”.

În același context, liderul PSD a folosit o comparație la adresa premierului: „Uneori mi se pare că suntem într-o mașină condusă de un șofer care se uită în telefon la comentariile corului de lăudători”.

Aproximativ 5.000 de lideri locali și centrali ai PSD urmează să voteze luni, 20 aprilie, dacă partidul mai susține politic guvernul condus de Ilie Bolojan.

Înaintea acestui vot, Sorin Grindeanu a declarat că nu exclude nicio variantă în funcție de rezultatul consultării interne.

„Luni vom cere părerea oamenilor, ale celor care înțeleg exact care sunt problemele la firul ierbii, care sunt consecințele și vă spun sincer că nu exclud nici o variantă. Au înțeles că nu mai merge așa, că România se duce pe fundul prăpastiei, iar aici singurul lucru pe care îl putem face este să dăm un semnal politic”, a mai spus Grindeanu la întâlnirea din Baia Mare, potrivit surselor citate.

Liderul PSD a criticat și direcția reformelor promovate de Guvern, susținând că acestea nu răspund nevoilor populației.

„Domnul Bolojan pare să nu înțeleagă sensul real al ideii de reformă: se face pentru oameni, pentru a duce o viață mai bună. Până acum am văzut doar măsuri de tăieri de venituri și majorări de taxe (…) Vorbesc unii despre haos si despre criză?! Nu trăim într-o Românie în care scade consumul de 8 luni, șomajul începe să ia dimensiuni alarmante, în care prețul mare al energiei lovește în toți, în care toți oamenii de afaceri se uită cu îngrijorare la viitor? Dacă nu am fi încercat să propunem soluții de relansarea economiei, dacă nu aș fi văzut cum sunt ignorate, cum se încearcă păcălirea oamenilor, cum sunt vandute acum cele mai profitabile companii de stat pe ascuns, aș fi avut ce să-mi reproșez. Dar responsabilitatea pentru întreaga situație îi revine domnului Bolojan, și m-aș bucura dacă măcar acum ar înțelege lucrul acesta. Într-o coaliție poți propune, poți negocia și spera, dar nu poți sta la nesfârșit într-o mare minciună. Nu putem gira saracirea romanilor si prabusirea economiei”, a mai spus Grindeanu.