Claudiu Manda a dezvăluit, pentru EVZ, direcția în care se îndreaptă PSD în privința lui Ilie Bolojan

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat, în cadrul podcastului Hai România, de pe pagina de YouTube EvZ Play, că în partid se conturează tot mai clar scenariul unei consultări interne decisive privind viitorul premierului Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, social-democrații iau în calcul organizarea unui vot intern cu o singură întrebare, care să vizeze direct menținerea sau retragerea sprijinului politic pentru actualul prim-ministru.

Claudiu Manda a explicat că, în interiorul partidului, discuțiile au evoluat spre o formulă simplificată a consultării interne, evitând scenarii multiple sau dezbateri complicate privind poziționarea generală a PSD.

„Cred că se conturează ideea să avem o singură întrebare. Adică, nu vrem să intrăm în discuţii de genul intrăm în opoziţie, rămânem la guvernare într-o coaliţie. Este o întrebare despre a păstra sau a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Rămâne să vedem cum va fi formulată această întrebare”, a declarat Manda.

Secretarul general al PSD a precizat explicit poziția sa personală, anunțând că, după data de 20, va vota pentru retragerea sprijinului politic acordat premierului.

„Eu zic că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am un vot şi eu, după data de 20, voi vota sigur pentru retragerea sprijinului politic. Rămâne totuşi să vedem ceilalţi colegi ai noştri cum se poziţionează şi rămâne să vedem ce se întâmplă şi după data de 20”, a spus Manda.

Claudiu Manda a oferit și detalii despre consultările informale din partid, indicând faptul că, la nivel regional, susținerea pentru menținerea lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru este extrem de redusă.

„După 6 regiuni din 8, am găsit unul singur care este bolojenist, care este şi asumat, Toma, de la Buzău. În rest, n-a fost niciun. Adică, cel puţin împotriva ideii noastre de a ne despărţi de domnul Bolojan, va fi un vot pentru. Acum rămâne să vedem dacă sunt şi altele voturi. Deci, încă o dată, rezultatul e cert”, a afirmat acesta.

În cazul în care rezultatul consultării interne va indica o retragere clară a sprijinului politic, PSD mizează pe o reacție rapidă din partea premierului Ilie Bolojan.

Claudiu Manda a subliniat că partidul se așteaptă ca primul gest să vină din partea șefului Executivului, în spiritul responsabilității politice.

„Dacă jumătate din cei care te-au susţinut să fii prim-ministru, 45% ca să nu spunem jumătate, vin şi spun că nu mai doresc să mai continui, corect, logic, normal, ca să nu duci ţara într-o criză (..) corect ar fi să spui am înţeles, mulţumesc de colaborare, asta este, vedem ce facem de aici încolo.”

Potrivit acestuia, ar urma să fie stabilit și un termen concret în care premierul să își anunțe decizia, estimat între 24 și 72 de ore.

„Dacă domnia sa nu doreşte, cred că va fi un termen de, nu ştiu, 24, 48 de ore, 72 de ore, pentru că, repet, noi nu vrem să venim aşa, ne-am supărat şi dăm foc la ţară”, a mai spus Manda.

În paralel cu aceste evoluții interne, PSD a purtat discuții cu sindicatele, patronatele și partenerii europeni, anticipând posibilitatea apariției unei crize politice generate de schimbarea formulei guvernamentale.

Claudiu Manda a explicat că aceste consultări au avut rolul de a pregăti terenul pentru eventuale decizii și de a transmite că partidul nu intenționează să abandoneze responsabilitatea guvernării.

„Noi nu vrem să ne retragem din această coaliţie pro-europeană, că nu vrem să fugim de responsabilitate, dar sigur că, dacă se pune problema continuării în formula aceasta de patru partide pro-europene, ar trebui să se regăsească mai mult şi măsurile noastre pe care le-am propus, să ne găsim într-o situaţie de dialog, unul care nu e de dialog, din punctul nostru de vedere, să reevaluăm inclusiv mecanismul de decizie în cadrul coaliţiei”, a declarat Manda.

Întrebat despre situația în care premierul Ilie Bolojan ar refuza să demisioneze, secretarul general al PSD a indicat clar următorul pas al partidului: retragerea miniștrilor din Executiv.

„Noi ne retragem miniştrii din guvern. (..) În momentul în care domnul Bolojan doreşte să rămână în continuare la guvernare, foarte bine, nu cu noi.”

Manda a mers mai departe și a sugerat că, într-un astfel de scenariu, responsabilitatea pentru eventualele tensiuni politice sau instituționale ar reveni exclusiv premierului.

„Că vrea să rămână 45 de zile, că vrea să rămână printr-un vot pe care să-l obţină de la AUR, că vrea să rămână printr-o manevră, combinaţii cu AUR, gen, nu bagă AUR moţiune, nu votează AUR moţiune, rămâne aşa, provizoriu, este treaba domniei sale şi atunci vorbim de cine ţine şi întreţine şi provoacă criza”.