Discuții în PNL despre ce se va întâmpla după 20 aprilie. „PSD poate să ceară ceea ce consideră necesar”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, la Parlament, că Partidul Social Democrat (PDS) poate solicita schimbarea premierului, însă nu are autoritatea de a decide cine ocupă această funcție din partea Partidul Național Liberal (PNL). Declarațiile vin în contextul unor discuții interne din PSD privind posibilitatea retragerii sprijinului politic pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Abrudean a precizat că PNL îl susține în continuare pe Ilie Bolojan și că această poziție a fost constantă de la formarea coaliției de guvernare.

„PNL cu siguranţă susţine o abordare responsabilă, aşa cum a făcut-o de la începutul acestei coaliţii, în jurul acestui premier, Ilie Bolojan, care are susţinerea, fără echivoc, a PNL”, a declarat președintele Senatului.

El a menționat că multe dintre declarațiile din spațiul public sunt poziționări politice și că deciziile concrete vor fi analizate atunci când vor exista propuneri oficiale.

„Avem parte de declaraţii politice, foarte multe, foarte energice, pot să le înţeleg, e dreptul fiecăruia să facă asta. Vom vedea la momentul la care se vor lua decizii în acest sens ce va face PNL”, a spus Abrudean.

Referitor la scenariul în care PSD ar solicita oficial schimbarea premierului, Abrudean a explicat că fiecare partid poate formula cereri, însă funcțiile deținute de reprezentanții PNL sunt decise exclusiv de liberali.

„PSD poate să ceară ceea ce consideră necesar. PNL merge înainte cu acest premier. PNL a transmis foarte clar: nu stabileşte nici PSD, nici alt partid din coaliţie cine este premier de la PNL sau cine e ministru de la PNL”, a declarat președintele Senatului. El a precizat că discuțiile actuale privesc o perioadă ulterioară datei de 20 aprilie.

„Deocamdată avem o discuţie despre ceea ce se poate întâmpla după 20 aprilie. Deocamdată suntem pe 30 martie”, a spus Abrudean.

În ceea ce privește relația dintre partidele din coaliție, inclusiv dacă PSD s-ar retrage de la guvernare, Abrudean a spus că dialogul parlamentar rămâne necesar și binevenit.

„Dialogul este întotdeauna binevenit şi obligatoriu în Parlamentul României, atunci când ai parte de voturi ale românilor”, a afirmat președintele Senatului. El a adăugat că nu este momentul pentru concluzii și a reiterat poziția PNL: „Haideţi să vedem ce se va întâmpla. Repet, eu nu m-aş grăbi foarte tare cu astfel de declaraţii. Nu există varianta post Bolojan pentru PNL”.