Primarul Buzăului, despre deciziile lui Bolojan: Unele sunt greșite, premierul rămâne de sacrificiu

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), a declarat că premierul Ilie Bolojan ia și decizii proaste și a folosit o comparație cu condusul unei mașini: „De multe ori cred că și domnul Ilie Bolojan ia niște decizii proaste. Deci nu te poți duce, cum să spun eu, când conduci o mașină să te duci cu accelerația la podea”.

El a dat ca exemplu faptul că prima zi de concediu medical nu este plătită, considerând că această măsură afectează persoanele vulnerabile: „Oamenii aceia cei mai amărâți posibil, cu câteva sute de lei pensie sau n-au venituri deloc, cu copii cu dizabilități în familie, care costă foarte mulți bani ca să îl ții acolo, mai plătești și taxele astea. Adică ce-a propus Kelemen Hunor acum nu este deloc în regulă. Din acest punct de vedere, eu m-aș fi dus cu reducerea de 50% propusă de dumnealui pentru tot poporul, numai la cei cu probleme reale, focusat acolo unde sunt probleme deosebite”, a explicat Constantin Toma.

Primarul a susținut că premierul este de sacrificiu. „Vrea, nu vrea, Ilie Bolojan este de sacrificiu. Pentru că efectiv a luat măsurile și mă uit la o parte din colegii mei, foarte mulți inclusiv de la PNL, unii sunt foarte vocali, unii nu sunt vocali, dar pe la spate îl discută. Ilie Bolojan ne-a salvat pentru că aceste decizii… noi puteam să mărim taxele și impozitele pe legislația care exista, nu aveam niciun fel de problemă. Ilie Bolojan și-a atras toată această ură, o iau eu la Guvern, vă las și banii”, a spus Toma.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că va cere Guvernului să revină asupra taxelor locale și asupra situației persoanelor cu dizabilități. „Presiunea asupra cetățenilor e uriașă, puterea de cumpărare a scăzut și Guvernul nu a făcut un studiu de impact sau evaluările nu au fost foarte corecte, mai ales acum, la începutul anului, cu taxele locale. Și este o presiune care apasă pe fiecare cetățean, mai ales pe cei vulnerabili, persoanele cu dizabilități, oameni cu venituri mici.

Dacă tu nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea. Și aici, și eu sunt de acord că trebuie să se găsească o soluție și vom cere Guvernului să revină asupra taxelor locale, așa cum a făcut și săptămâna trecută cu locuitorii din Delta Dunării și din Apuseni, până la aprobarea bugetelor locale, care se va întâmpla undeva în martie. Autoritățile locale, primarii, să aibă posibilitatea de a da reduceri de 50% din taxa pentru mașini, între limita minimă și limita maximă, bineînțeles cum este stabilit în lege, fiindcă este o posibilitate de a ajuta persoanele vulnerabile, și la persoanele cu dizabilități trebuie să ne întoarcem”, a explicat Kelemen Hunor.