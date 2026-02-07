Regulile pentru concediul medical se modifică din nou. Categoriile care vor fi exceptate de la neplata primei zile

Ministerul Sănătății a publicat, în transparență decizională, un proiect de ordonanță de urgență pentru completarea OUG nr. 91/2025, actul normativ care prevede ca, în perioada 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027, indemnizațiile de concediu medical „se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o zi”.

Potrivit notei de fundamentare, măsura inițială a fost gândită ca un instrument de „responsabilizare a utilizării concediilor medicale” și de „asigurare a sustenabilității financiare a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”, însă aplicarea ei a provocat „disfuncționalități și efecte neintenționate”.

Nota de fundamentare arată că principala problemă a reglementării actuale constă în aplicarea diminuării indemnizației, „pentru fiecare certificat de concediu medical eliberat”, inclusiv în situațiile în care certificatele sunt emise succesiv pentru „același episod de boală”.

În acest context, proiectul de OUG stabilește că, „în cazul concediului medical acordat fără întrerupere pentru un episod de boală, indemnizațiile se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor de concediu medical eliberate”.

Proiectul de OUG prevede și excepții explicite de la regula diminuării cu o zi, astfel încât măsura nu se aplică în cazul concediilor medicale pentru maternitate, risc maternal și îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice. De asemenea, sunt exceptați de la diminuarea indemnizației bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, pentru care tratamentele sunt „complexe, de lungă durată și etapizate”, potrivit notei de fundamentare.

Proiectul introduce un element esențial privind concediile medicale acordate pe perioada spitalizării, precizând explicit că diminuarea cu o zi „nu se aplică certificatelor de concediu medical eliberate în situația bolnavilor care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare”.

În nota de fundamentare se precizează că, în cazul spitalizării, concediul medical este „indisolubil legat de perioada de internare”, iar pacientul nu poate influența durata acesteia, stabilită exclusiv pe criterii medicale.

Guvernul consideră că aplicarea diminuării în astfel de situații ar produce „efecte disproporționate” și ar accentua vulnerabilitatea financiară a persoanelor internate, aflate deja într-o situație medicală gravă.

Proiectul stabilește că aplicarea noilor dispoziții va fi reglementată prin norme aprobate în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Nota de fundamentare justifică termenul scurt prin necesitatea evitării „interpretărilor divergente” și a blocajelor administrative în calculul și plata indemnizațiilor de concediu medical, atât la nivelul angajatorilor, cât și al caselor de asigurări de sănătate.