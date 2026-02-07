Bolojan, planuri pentru alegerile din 2030. Cum ar încerca să îl scoată din calcule pe Nicușor Dan

Premierul Ilie Bolojan ar pune la punct un plan politic complex, menit să îl propulseze în fruntea candidaților la alegerile prezidențiale din 2030. Surse politice din rândul liberalilor spun că obiectivul său final este consolidarea influenței în partid și crearea unei platforme progresiste, orientate anti-PSD și anti-AUR, cu sprijinul elitei europene de la Bruxelles, arată România TV.

În drumul său către alegerile prezidențiale din 2030, Ilie Bolojan ar avea de depășit un obstacol major: actualul președinte Nicușor Dan. Conform sursei, premierul se consideră mai potrivit decât acesta pentru a fi candidatul grupării proeuropene, În trecut, Bolojan a avut un rol esențial în succesul lui Nicușor Dan, sprijinindu-l indirect în alegeri și influențând astfel rezultatul în favoarea sa, în detrimentul lui Crin Antonescu.

Strategia lui Bolojan ar urma să transforme PNL într-un mare partid progresist, concentrat pe marile orașe, prin integrarea unor partide de dreapta mai mici, precum REPER, Forța Dreptei sau PMP.

Noua formațiune ar stabili o alianță cu USR, inspirată de modelul Alianței DA din 2004, cu scopul de a câștiga majoritatea voturilor în marile orașe: București, Cluj, Timișoara, Brașov, Iași, Constanța și Oradea. În paralel, PNL ar renunța la prioritizarea mediului rural, lăsând PSD și AUR să se concentreze pe alegătorii din aceste zone, mai arată sursa.

Planul include schimbări în conducerea PNL, cu înlocuirea unor figuri precum Vlad Gheorghe, Oana Gheorghiu sau Dragoș Pîslaru. Totodată, Bolojan ar avea în plan să preia treptat rețeaua de susținători a lui Nicușor Dan și să îi limiteze influența la Cotroceni.

Potrivit sursei, în domeniul economic și energetic, Bolojan ar putea să pună accent pe mai multe parteneriate cu companii din Germania, Franța și Austria, în timp ce ar limita colaborările cu firme americane. Prin această strategie, Bolojan ar urmări să-și consolideze sprijinul european și să-și contureze imaginea de lider puternic, capabil să gestioneze tensiunile din partid și să coordoneze alianțele urbane. În paralel, deciziile planificate i-ar putea oferi o influență mai mare asupra direcțiilor strategice ale PNL și asupra construcției politice pregătite pentru viitoarele alegeri.

Sprijin de pe plan extern

Sursele din interiorul PNL mai spun că planul lui Bolojan ar fi susținut și de legături cu Maia Sandu, Laura Codruța Koveși și rețeaua Soros, precum și de platforma useristă dezvoltată după 2016, care include ONG-uri, influenceri și oameni din mediul european.Astfel, Ilie Bolojan ar pune la punct o strategie pe termen lung, care ar avea în prim-plan atât modernizarea PNL, cât și crearea unei alternative credibile pentru alegerile prezidențiale din 2030, cu accent pe marile orașe și pe consolidarea unei rețele progresiste.