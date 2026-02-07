Politica

Ilie Bolojan, acuzat că amplifică tensiunile din coaliție. Crin Antonescu: Se manifestă ca un veritabil USR-ist

Comentează știrea
Ilie Bolojan, acuzat că amplifică tensiunile din coaliție. Crin Antonescu: Se manifestă ca un veritabil USR-istSursă foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Ilie Bolojan se manifestă ca un veritabil USR-ist și ca un lider de facto al acestei direcții din guvernare, a afirmat Crin Antonescu, fostul președinte al PNL. Potrivit acestuia, principalele tensiuni din Coaliție apar din cauza participării USR la guvernare. În același context, fostul candidat la prezidențiale a afirmat la Antena 3 CNN că Hubert Thuma are dreptate când spune că Ilie Bolojan l-a trădat în timpul campaniei prezidențiale.

Crin Antonescu, atac la adresa lui Ilie Bolojan

Crin Antonescu a declarat că își asumă în totalitate responsabilitatea pentru rezultatul obținut în urma candidaturii sale la alegerile prezidențiale și a subliniat că a intrat în competiție fără să le ceară partidelor din coaliție garanții sau un anumit nivel de implicare.

„Întreaga responsabilitate pentru rezultatul candidaturii Crin Antonscu mi-o asum. Eu, când am intrat în campanie, nici nu i-am întrebat cât de tare au de gând să tragă în campanie, nici n-am pus vreo condiţie. Am acceptat şi mi-am asumat responsabilitatea. Am presupus că vor fi în proporţii rezonabile. Se juca acolo ceva din soarta acestor partide”, a afirmat el.

Fostul lider al PNL a adăugat că a plecat de la ideea că partidele din coaliție îl vor sprijini într-un mod firesc, având în vedere că miza nu era doar candidatura sa, ci și credibilitatea și viitorul politic al acestora. Crin Antonescu a mai spus că nu a avut așteptări în ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan.

Capcana joburilor work from home. Mii de români înșelați de oferte fantomă
Capcana joburilor work from home. Mii de români înșelați de oferte fantomă
Alexandru Găină. Palmaresul unui infractor periculos, de la 19 ani la 51, scăpat mereu de pușcărie de tatăl general
Alexandru Găină. Palmaresul unui infractor periculos, de la 19 ani la 51, scăpat mereu de pușcărie de tatăl general

„Nu am niciun fel de acuzaţie de adus eu, nu m-am aşteptat la mai mult din partea unora, inclusiv din partea domnului Bolojan”, a continuat el.

Crin Antonescu

Crin Antonescu / sursa foto: captură YouTube

Despre „trădare”

Crin Antonescu a afirmat că Hubert Thuma are dreptate în evaluarea sa, susținând că Ilie Bolojan l-a contactat pentru a-i transmite că beneficiază de sprijinul coaliției pentru candidatura la alegerile prezidențiale.

„Voi spune că da, în pasajul pe care l-aţi difuzat, Thuma are dreptate. Ilie Bolojan m-a sunat şi mi-a spus că această coaliţie mă susţine. I-am spus că nu sunt ahtiat după candidatură. Mi-a zis că el nu vizează funcţia de preşedinte”, a arătat fostul lider PNL.

Crin Antonescu a discutat cu Marcel Ciolacu despre candidatura sa

Crin Antonescu a mai spus că a discutat despre candidatura și cu fostul premier Marcel Ciolacu, dar a subliniat că momentul care i-a întărit convingerea că Hubert Thuma avea dreptate a fost declanșarea, în anumite publicații, a unei campanii care îl prezentau pe Ilie Bolojan drept posibil candidat la alegerile prezidențiale.

Eu, pe Marcel Ciolacu, l-am văzut când m-am dus la Guvern şi am discutat chestiunea candidaturii. Momentul-cheie pentru care spun că Thuma are dreptate este că a început după aceea campania, în anumite zone din presă, cu candidatura lui Bolojan.

El nu a pus acest refuz al candidaturii pe seama motivelor că nu doreşte, ci pentru că şi-a dat cuvântul. Nu ştiu cui. De asta spun că Thuma are dreptate şi a costat enorm în campanie”, explicat Crin Antonescu.

Bolojan, în vizorul fostului lider PNL

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2025, Crin Antonescu, l-a descris pe Ilie Bolojan drept liderul de facto al USR-ului, arătând că modul în care acesta acționează în guvern reflectă liniile partidului și contribuie la tensiunile din coaliție.

Antonescu a afirmat că prezența USR la guvernare complică funcționarea alianței și provoacă conflicte zilnice între partide, iar multe dintre numirile recente provin din zona #Rezist. El

„Prezentul nu e treaba mea. În calitate de cetăţean, spun că domnul Bolojan cu tot ce face se manifestă ca un veritabil USR-ist şi ca un lider de facto al acestei linii din guvernare. Avem o coaliţie care se mişcă greu, cu conflicte zilnice, cauzate de prezenţa USR la guvernare. Eu am spus că n-are ce căuta USR la guvernare, e o chestiunea cu reverberaţii în PNL. Din toate numirile sunt oameni din zona #Rezist. N-am spus niciodată că toate relele României vin de la USR. Am spus doar că tot ce vine de la USR e rău”, a explicat Antonescu.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Maria spune:
    7 februarie 2026 la 8:20

    Ce vrea să spună Crin Antonescu este că Bolojan trebuie să fie USL-ist.

Stiri calde

08:37 - Capcana joburilor work from home. Mii de români înșelați de oferte fantomă
08:30 - Banii publici în fotbal. Primării sunt în colaps, dar 50 de milioane de euro pleacă anual ca subvenții în SuperLiga
08:19 - Alexandru Găină. Palmaresul unui infractor periculos, de la 19 ani la 51, scăpat mereu de pușcărie de tatăl general
08:11 - Meta testează o nouă aplicație, asemănătoare cu TikTok. Conținutul, generat de AI
08:01 - Cât costă o vacanță în România. Prețurile sunt mai mici decât în alte țări
07:55 - Ilie Bolojan, acuzat că amplifică tensiunile din coaliție. Crin Antonescu: Se manifestă ca un veritabil USR-ist

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale