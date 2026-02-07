Ilie Bolojan, acuzat că amplifică tensiunile din coaliție. Crin Antonescu: Se manifestă ca un veritabil USR-ist

Ilie Bolojan se manifestă ca un veritabil USR-ist și ca un lider de facto al acestei direcții din guvernare, a afirmat Crin Antonescu, fostul președinte al PNL. Potrivit acestuia, principalele tensiuni din Coaliție apar din cauza participării USR la guvernare. În același context, fostul candidat la prezidențiale a afirmat la Antena 3 CNN că Hubert Thuma are dreptate când spune că Ilie Bolojan l-a trădat în timpul campaniei prezidențiale.

Crin Antonescu a declarat că își asumă în totalitate responsabilitatea pentru rezultatul obținut în urma candidaturii sale la alegerile prezidențiale și a subliniat că a intrat în competiție fără să le ceară partidelor din coaliție garanții sau un anumit nivel de implicare.

„Întreaga responsabilitate pentru rezultatul candidaturii Crin Antonscu mi-o asum. Eu, când am intrat în campanie, nici nu i-am întrebat cât de tare au de gând să tragă în campanie, nici n-am pus vreo condiţie. Am acceptat şi mi-am asumat responsabilitatea. Am presupus că vor fi în proporţii rezonabile. Se juca acolo ceva din soarta acestor partide”, a afirmat el.

Fostul lider al PNL a adăugat că a plecat de la ideea că partidele din coaliție îl vor sprijini într-un mod firesc, având în vedere că miza nu era doar candidatura sa, ci și credibilitatea și viitorul politic al acestora. Crin Antonescu a mai spus că nu a avut așteptări în ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan.

„Nu am niciun fel de acuzaţie de adus eu, nu m-am aşteptat la mai mult din partea unora, inclusiv din partea domnului Bolojan”, a continuat el.

Crin Antonescu a afirmat că Hubert Thuma are dreptate în evaluarea sa, susținând că Ilie Bolojan l-a contactat pentru a-i transmite că beneficiază de sprijinul coaliției pentru candidatura la alegerile prezidențiale.

„Voi spune că da, în pasajul pe care l-aţi difuzat, Thuma are dreptate. Ilie Bolojan m-a sunat şi mi-a spus că această coaliţie mă susţine. I-am spus că nu sunt ahtiat după candidatură. Mi-a zis că el nu vizează funcţia de preşedinte”, a arătat fostul lider PNL.

Crin Antonescu a mai spus că a discutat despre candidatura și cu fostul premier Marcel Ciolacu, dar a subliniat că momentul care i-a întărit convingerea că Hubert Thuma avea dreptate a fost declanșarea, în anumite publicații, a unei campanii care îl prezentau pe Ilie Bolojan drept posibil candidat la alegerile prezidențiale.

Eu, pe Marcel Ciolacu, l-am văzut când m-am dus la Guvern şi am discutat chestiunea candidaturii. Momentul-cheie pentru care spun că Thuma are dreptate este că a început după aceea campania, în anumite zone din presă, cu candidatura lui Bolojan.

El nu a pus acest refuz al candidaturii pe seama motivelor că nu doreşte, ci pentru că şi-a dat cuvântul. Nu ştiu cui. De asta spun că Thuma are dreptate şi a costat enorm în campanie”, explicat Crin Antonescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2025, Crin Antonescu, l-a descris pe Ilie Bolojan drept liderul de facto al USR-ului, arătând că modul în care acesta acționează în guvern reflectă liniile partidului și contribuie la tensiunile din coaliție.

Antonescu a afirmat că prezența USR la guvernare complică funcționarea alianței și provoacă conflicte zilnice între partide, iar multe dintre numirile recente provin din zona #Rezist. El

„Prezentul nu e treaba mea. În calitate de cetăţean, spun că domnul Bolojan cu tot ce face se manifestă ca un veritabil USR-ist şi ca un lider de facto al acestei linii din guvernare. Avem o coaliţie care se mişcă greu, cu conflicte zilnice, cauzate de prezenţa USR la guvernare. Eu am spus că n-are ce căuta USR la guvernare, e o chestiunea cu reverberaţii în PNL. Din toate numirile sunt oameni din zona #Rezist. N-am spus niciodată că toate relele României vin de la USR. Am spus doar că tot ce vine de la USR e rău”, a explicat Antonescu.