Alegerile prezidențiale 2024, investigate de Comisia de abuzuri a Camerei Deputaților, după raportul SUA

Preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaţilor, deputatul AUR Laura Gherasim, a anunţat pe Facebook că raportul preliminar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanţilor din Statele Unite va fi analizat și corelat cu alte informații interne înainte de întocmirea unui raport final.

În ședința programată pentru joi, membrii Comisiei vor vota înființarea unei structuri dedicate clarificării circumstanțelor care au condus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Acestea sunt motivele pentru care ne-am deplasat în Statele Unite ale Americii: aflarea adevărului privind ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în procesul de anulare a alegerilor prezidenţiale şi respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor”, a explicat Gherasim.

Potrivit deputatului, raportul preliminar transmis de Comisia judiciară americană nu constituie concluzia finală, ci o analiză inițială care urmează să fie verificată și completată cu informațiile obținute în cadrul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții.

„Am primit un raport preliminar transmis de Comisia judiciară din Camera Reprezentanţilor a Statelor Unite ale Americii. Acest document nu reprezintă raportul final, ci o analiză preliminară, care va fi evaluată şi coroborată, pe parcursul acestei săptămâni, cu informaţiile obţinute în cadrul Comisiei”, a scris Gherasim.

Documentele consultate de Comisie indică faptul că echipele interne TikTok nu au identificat o operațiune coordonată de influență rusă pentru susținerea unui candidat la alegerile prezidențiale românești, contrazicând astfel raportările Serviciului Român de Informații.

Totodată, Gherasim susține că „Autorităţi ale statului român au formulat solicitări repetate de eliminare a conţinutului politic de pe platforma TikTok, inclusiv conţinut care critica partide aflate la guvernare. Aceste solicitări au vizat inclusiv reducerea la tăcere a susţinătorilor unor candidaţi şi eliminarea conţinutului politic legal”.

Biroul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor a decis, miercuri, „includerea pe ordinea de zi a plenului Comisiei a iniţierii constituirii unei comisii de anchetă în cadrul Comisiei, având ca obiect clarificarea circumstanţelor şi a cadrului decizional care au stat la baza anulării alegerilor prezidenţiale”.

De asemenea, se vor analiza demersurile pentru sesizări penale împotriva instituțiilor care nu respectă cadrul legal și constituțional, precum și suplimentarea personalului Comisiei, având în vedere volumul mare de petiții primite.

În opinia lui Gherasim, aplicarea Digital Services Act (DSA) a fost folosită ca instrument de presiune asupra platformelor online pentru moderarea discursului politic.

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA acuză inclusiv Comisia Europeană că ar fi exercitat presiuni asupra platformelor online pentru a cenzura conținut politic, însă documentele interne consultate ridică semne de întrebare asupra ipotezei interferenței ruse care ar fi determinat anularea alegerilor prezidențiale din România.