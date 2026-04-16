Nicușor Dan anticipează un guvern minoritar și negocieri pentru sprijin parlamentar. Demisia lui Bolojan, în viziunea președintelui

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că România ar putea avea un guvern minoritar, care va avea nevoie, la un moment dat, de susținere în Parlament. „Un guvern minoritar la un moment dat va avea nevoie de o susţinere în Parlament, întrebarea este dacă o va avea sau nu o va avea?”, a spus acesta, la un post de radio.

Președintele a afirmat că PSD ar urma să anunțe oficial decizia așteptată de majoritatea persoanelor, iar PNL va răspunde în linie cu votul exprimat în Comitetul politic, care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni.

„Suntem la un moment în care PSD-ul va anunţa oficial, probabil, ceea ce ne aşteptăm cu toţii să anunţe, probabil că PNL-ul va răspunde în ceea ce acum o săptămână sau două a votat în Comitetul lor politic. Va fi o perioadă în care sper eu că vom avea, şi sunt destul de optimist, că vom avea un acord politic pe nişte acţiuni parlamentare necesare pentru PNRR şi mai departe va exista un dialog politic între aceste partide, care se va finaliza cu o soluţie. Nu o să dau note fiecăruia din scenariile pe care le avem”, a explicat acesta, la Europa FM.

În acest context, Nicușor Dan a admis că este posibilă formarea unui guvern minoritar. „E posibil să avem un guvern minoritar. Un guvern minoritar la un moment dat va avea nevoie de o susținere în Parlament, întrebarea este dacă o va avea sau nu o va avea? Şi aici din nou intrăm în zona de scenarii”, a afirmat acesta.

Referitor la o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan, șeful statului a afirmat că acesta a declarat public că nu va renunța la funcție. „Domnul Bolojan e un om serios şi, de obicei, ce spune, face”, a spus șeful statului.

Referitor la discuțiile cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele a afirmat că analizează scenariile care ar putea urma, în funcție de evoluțiile anticipate. „Din nou, am insistat pe o minimă colaborare pentru PNRR, care este extrem de importantă”, a adăugat acesta.

Șeful statului a declarat că de mai multe luni există discuții și nemulțumiri reciproce între PSD și PNL.