PSD se opune vânzării unor pachete de acțiuni din companiile de stat. Lista nemulțumirilor legate de deciziile lui Bolojan

Social-democrații susțin că nu au fost chemați la discuțiile legate de vânzarea mai multor pachete de acțiuni din companiile strategice ale statului. În acest context, reprezentanții Partidului Social Democrat (PSD) își exprimă nemulțumirile față de inițiativele asumate de premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Oana Gheorghiu și afirmă că nu a existat o dezbatere reală în Coaliție pe acest subiect. De asemenea, aceștia arată că reprezentanții PSD din Guvern spun că s-au opus acestor planuri.

Social-democrații afirmă că vânzarea unor companii de stat profitabile, mai ales în actualul context de criză energetică și financiară, ar reprezenta un demers cu impact negativ asupra securității naționale, în condițiile în care unele dintre aceste entități au un rol esențial în arhitectura economică și strategică a României.

„PSD se opune demersurilor asumate de prim-ministrul Bolojan şi de vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat profitabile, care au rol major în ansamblul de securitate al ţării. Iniţierea unui astfel de demers de la cel mai înalt nivel guvernamental reprezintă un act de sfidare la adresa românilor!”, au arătat reprezentanții PSD într-un comunicat.

Formațiunea mai susține că la nivel european există o tendință de consolidare a controlului statelor asupra activelor strategice, inclusiv prin măsuri de răscumpărare sau menținere a participațiilor publice, și nu de diminuare a acestora prin vânzare, motiv pentru care consideră că o astfel de decizie ar fi în contradicție cu această direcție generală.

De asemenea, PSD afirmă că invocarea PNRR ca justificare pentru vânzarea unor companii strategice reprezintă o interpretare greșită, susținând că România nu are obligații explicite de a vinde companii precum Romgaz, Salrom, Romarm, CEC Bank, Portul Constanța sau Compania de Aeroporturi București. Cei din PSD mai arată că singura referință din PNRR vizează Hidroelectrica, pentru care ar exista un angajament de listare parțială la bursă, însă într-un procent mai mic decât cel avansat în prezent.

„Nu a existat nicio discuţie în Coaliţie pe acest subiect, iar reprezentanţii PSD din Guvern s-au opus explicit iniţiativei prim-ministrului şi viceprim-ministrului. (…)Scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică şi financiară, reprezentă un atentat la siguranţa naţională a statului român”.

În același timp, vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că România are peste 1500 de companii de stat, multe dintre ele înregistrând pierderi semnificative, unele istorice, și că este necesară o reformă profundă pentru reducerea risipei și îmbunătățirea performanței economice a acestora.

Ea a prezentat și date privind un portofoliu pilot de 22 de companii de stat, pentru care există un bilanț structurat, acestea acumulând datorii de miliarde de lei și pierderi nete semnificative în ultimul an raportat.