Keir Starmer, pus la punct în Parlament de președintele Camerei Comunelor: Trebuie să ne concentrăm

Premierul britanic Keir Starmer a fost întrerupt și mustrat public în Camera Comunelor de către președintele Lindsay Hoyle, în timpul unei sesiuni de întrebări adresate prim-ministrului (PMQs), pe fondul unei dezbateri tensionate privind politica de apărare și investițiile militare ale Regatului Unit, potrivit Daily Mail.

Momentul a avut loc în timpul tradiționalei sesiuni săptămânale de întrebări din Parlamentul britanic, cunoscută sub denumirea de PMQs (Întrebări pentru premier), unde liderul opoziției îi adresează întrebări directe prim-ministrului.

În timpul schimbului de replici, președintele Camerei Comunelor, Sir Lindsay Hoyle, a intervenit pentru a-l corecta pe Keir Starmer, după ce acesta s-a abătut de la întrebarea formulată de liderul conservator Kemi Badenoch.

Intervențiile de acest tip nu sunt frecvente, dar reflectă rolul președintelui Camerei de a menține disciplina dezbaterii parlamentare și de a se asigura că întrebările primesc răspunsuri relevante.

Disputa a fost declanșată de întrebările liderului opoziției, Kemi Badenoch, care a criticat guvernul pentru întârzierea publicării unui plan detaliat privind investițiile în apărare.

Badenoch a susținut că simpla promisiune a unor creșteri bugetare nu este suficientă și că sectorul militar și industria de apărare așteaptă măsuri concrete.

„Faptul că vorbește despre o creștere nu este același lucru cu a oferi o creștere”, a declarat aceasta, adăugând că planul promis pentru toamna trecută nu a fost încă publicat.

În finalul intervenției, liderul conservator a întrebat direct: „Care este motivul întârzierii?”

În răspunsul său, Keir Starmer a afirmat că guvernul a inițiat „prima analiză detaliată, linie cu linie, a bugetelor de apărare din ultimii 18 ani”, sugerând că procesul este complex și necesită timp.

El a continuat prin a critica pozițiile anterioare ale opoziției și a încercat să extindă discuția către alte teme de politică externă, inclusiv tensiunile internaționale legate de Iran.

Această deviere de la întrebarea inițială a determinat intervenția lui Hoyle, care a cerut revenirea la subiectul principal.

În timpul momentului tensionat, un parlamentar din sală a fost auzit strigând: „Răspundeți la întrebare”, reflectând frustrarea opoziției.

Incidentul are loc într-un context mai larg de presiune asupra guvernului britanic privind cheltuielile de apărare, în condițiile unui mediu internațional instabil și ale solicitărilor din partea NATO pentru creșterea investițiilor militare.

Potrivit unor analize recente, Marea Britanie se confruntă cu provocarea de a echilibra constrângerile bugetare interne cu angajamentele externe privind securitatea.

NATO recomandă statelor membre să aloce cel puțin 2% din PIB pentru apărare;

Unele state, inclusiv SUA, solicită creșteri suplimentare în contextul amenințărilor globale;

Industria de apărare britanică cere predictibilitate și planificare pe termen lung

În acest context, întârzierea publicării unui plan detaliat de investiții a devenit un punct central de critică politică.

PMQs reprezintă unul dintre cele mai vizibile mecanisme de control parlamentar din Regatul Unit. Aceste sesiuni oferă opoziției oportunitatea de a trage la răspundere guvernul în mod direct și public.

Președintele Camerei Comunelor are responsabilitatea de a asigura desfășurarea corectă a acestor dezbateri, inclusiv prin intervenții atunci când regulile sunt încălcate sau când răspunsurile deviază de la întrebări.

Astfel de momente, deși rare, sunt semnificative din punct de vedere politic și mediatic, deoarece evidențiază tensiunile dintre guvern și opoziție.