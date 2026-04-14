Securitatea Marii Britanii, „în pericol”. Critici dure adresate guvernului Starmer privind finanțarea apărării

Securitatea națională a Regatului Unit este „în pericol”, iar guvernul condus de Sir Keir Starmer manifestă o „complacență corozivă” în domeniul apărării, avertizează Lord George Robertson, fost secretar general NATO și autor al recentei Strategii de Apărare (Strategic Defence Review – SDR), într-un discurs programat pentru marți, potrivit Financial Times.

Introducerea intervenției sale marchează una dintre cele mai directe critici venite din interiorul cercurilor apropiate guvernului, în contextul întârzierilor repetate privind planul de investiții necesar implementării strategiei militare adoptate în 2025.

Lord Robertson, fost ministru al apărării din partea Partidului Laburist, urmează să declare că Marea Britanie este insuficient pregătită pentru riscurile actuale de securitate.

El acuză conducerea politică de lipsă de reacție reală în fața amenințărilor, susținând că există „o complacență corozivă” la nivel guvernamental. Potrivit acestuia, riscurile sunt recunoscute la nivel declarativ, însă nu sunt însoțite de măsuri concrete.

De asemenea, Robertson critică implicarea unor experți din Ministerul de Finanțe în deciziile privind apărarea, pe care îi acuză de „vandalism” instituțional.

Strategia SDR, publicată în iunie 2025, include 62 de recomandări pe care guvernul s-a angajat să le implementeze integral. Cu toate acestea, planul de investiții pe 10 ani, esențial pentru finanțarea acestor obiective, nu a fost încă finalizat.

Întârzierile ar fi cauzate de neînțelegeri interne privind identificarea surselor de finanțare, inclusiv modul în care ar trebui acoperite costurile existente ale sistemului de apărare.

Premierul Keir Starmer a declarat anterior că planul este „în curs de finalizare”, însă nu a oferit un calendar clar pentru publicare.

Un punct central al criticilor îl reprezintă distribuția resurselor bugetare. Cheltuielile pentru apărare au reprezentat aproximativ 2,3% din PIB (circa 66 miliarde lire) anul trecut, în timp ce cheltuielile sociale sunt estimate la 10,6% din PIB (322,6 miliarde lire) pentru perioada 2025–2026.

Robertson avertizează că „nu putem apăra Marea Britanie cu un buget social în continuă expansiune”, sugerând necesitatea unei reechilibrări a priorităților bugetare.

Guvernul respinge însă aceste critici și susține că strategia este susținută de „cea mai mare creștere susținută a cheltuielilor de apărare de la Războiul Rece încoace”, cu investiții totale de peste 270 miliarde lire pe durata actualului parlament.

Contextul internațional amplifică presiunile asupra Londrei. După invazia Rusiei în Ucraina și schimbările de politică externă ale Statelor Unite, statele NATO au convenit creșterea cheltuielilor de apărare până la 5% din PIB până în 2035.

Acest obiectiv include cel puțin 3,5% din PIB pentru cheltuieli militare directe și până la 1,5% pentru infrastructură de securitate.

În același timp, fostul general britanic Sir Richard Barrons a subliniat existența „unei diferențe uriașe între nivelul necesar pentru siguranță și realitatea actuală”, adăugând că Europa va trebui să își asume un rol mai mare în cadrul NATO, în condițiile unei implicări mai reduse a SUA.

Declarațiile lui Robertson au generat reacții în întreg spectrul politic britanic. Tan Dhesi, președintele Comisiei de Apărare din Camera Comunelor, a descris situația drept „îngrijorătoare”, subliniind că există un decalaj între retorica guvernului și acțiunile concrete.

Lidera conservatoare Kemi Badenoch a susținut necesitatea unor măsuri mai ferme, sugerând redirecționarea fondurilor din proiectele de tranziție energetică către apărare.

La rândul său, liderul liberal-democrat Ed Davey a afirmat că problema subfinanțării apărării este una sistemică, care afectează mai multe guverne succesive.

Situația este complicată de evoluțiile recente din Orientul Mijlociu și de tensiunile globale crescute. Șeful Statului Major britanic, Sir Richard Knighton, a declarat că lumea traversează „probabil cea mai periculoasă perioadă din ultimii 30 de ani”.

În acest context, guvernul britanic a evitat implicarea directă în conflictul dintre SUA, Israel și Iran, premierul subliniind că orice intervenție trebuie să aibă „o bază legală clară și un plan bine definit”.