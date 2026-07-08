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De ce unele produse congelate se pot strica rapid

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De ce unele produse congelate se pot strica rapidCongelator. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Mulți oameni consideră că alimentele depozitate în congelator pot fi păstrate pe termen nelimitat, fără să își piardă gustul sau textura. În realitate, congelarea încetinește dezvoltarea bacteriilor, dar nu oprește complet alterarea alimentelor. Carnea tocată se află pe lista alimentelor care se pot strica mai repede decât ai crede, chiar și în congelator. Motivul este suprafața mare de contact cu aerul și grăsimile care se oxidează mai ușor.

Cât timp ar trebui să păstrezi carnea la congelator

La fel de sensibile sunt și tipurile de carne mai grase, precum cea de porc sau miel, care își pot schimba gustul și mirosul după câteva luni de depozitare.

Peștele congelat este un alt exemplu de aliment care nu rezistă foarte mult timp în condiții optime. Deși poate fi consumat și după câteva luni, calitatea scade vizibil, iar textura devine mai apoasă după decongelare. Fructele de mare sunt și mai sensibile, deoarece structura lor delicată le face vulnerabile la deteriorare chiar și la temperaturi foarte scăzute.

Pâinea și produsele de panificație

Deși pâinea este adesea congelată pentru a fi păstrată mai mult timp, aceasta își poate pierde rapid aroma și textura dacă este ținută prea mult în congelator. În timp, devine uscată sau sfărâmicioasă, iar gustul nu mai este același.

Produsele de patiserie cu umpluturi grase sau creme sunt și mai sensibile, deoarece grăsimile își pot schimba consistența.

Ce trebuie să știi dacă preferi să păstrezi fructele și legumele la congelator

Legumele și fructele pot fi păstrate în congelator, însă nu toate rezistă la fel de bine. Cele cu conținut mare de apă, precum roșiile sau castraveții, își pierd structura după decongelare și devin moi. Fructele delicate, cum sunt căpșunile sau zmeura, își schimbă consistența și pot deveni apoase, chiar dacă sunt încă sigure pentru consum.

Chiar dacă sunt congelate, alimentele pot suferi modificări vizibile. Schimbarea culorii, apariția cristalelor de gheață în exces sau mirosul neplăcut după decongelare sunt semne clare că produsul nu mai este sigur pentru consum.

legume congelate

legume congelate. Sursa foto: Freepik

Cum eviți stricarea alimentelor din congelator

Pentru a preveni pierderea calității, este important ca alimentele să fie porționate corect înainte de congelare, astfel încât să fie scoase doar cantitățile necesare.

Ambalarea ermetică joacă un rol esențial, deoarece reduce contactul cu aerul și previne apariția arsurilor de congelare. De asemenea, etichetarea cu data congelării ajută la respectarea duratei optime de păstrare.

Congelatorul nu trebuie supraîncărcat, deoarece circulația aerului rece este esențială pentru menținerea unei temperaturi constante. O temperatură stabilă de -18°C este considerată ideală pentru păstrarea alimentelor în siguranță.

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