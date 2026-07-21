HAI România! Hoţii de la stat încalcă inclusiv codul nescris al infractorilor







De curând, DIICOT a destructurat o reţea de infractori aparte. Aparte nu prin metoda de a devaliza bugetul. Ci prin faptul că sunt atât de lacomi, încât nu mai respectă nici măcar nescrisul cod de onoare al hoţilor de profesie. Pentru că, fie că vă vine să credeţi, fie că nu, există un astfel de cod.

Îl găsim imclusiv în literatura noastră clasică. În anul 1957, apărea romanul „Groapa”, a lui Eugen Barbu, despre viaţa cumplită din dura mahala a Cuţaridei din Bucureşti. Exista acolo un personaj, Bozoncea, numit şi Stăpânul, starostele hoţilor, cuţitaşilor şi mardeiaşilor din mahala. Ei bine, acest Bozoncea l-a umilit de moarte pe unul dintre cei din gaşcă, Titi Aripă.

Deşi acesta era văr cu amanta lui Bozoncea, Didina. L-a scuipat în gură. Nu a considerat că merită nici măcar să dea cu cuţitul în el, aşa cum a făcut cu Paraschiv, cel care încercase să-l detroneze şi să i-o fure pe Didina.