Google își face propriul cip de AI. Ce este Frozen v2

Alphabet, compania-mamă a Google, ar dezvolta un nou cip pentru servere, cunoscut intern sub numele de cod „Frozen v2”. Potrivit informațiilor publicate de The Information, gigantul tehnologic speră ca noul cip să permită modelelor sale de inteligență artificială Gemini să funcționeze mai eficient.

Cipul ar putea fi lansat în 2028 și ar putea fi de șase până la 10 ori mai eficient decât actualele cipuri AI dezvoltate de Google.

Frozen v2 ar fi proiectat special pentru Gemini și ar urmări să crească viteza de procesare, reducând în același timp puterea de calcul necesară pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor.

Un element important al designului ar fi integrarea direct în cip a unor componente din arhitectura Gemini. Astfel, cipul ar putea executa anumite sarcini fără să repete calcule deja realizate.

Această abordare ar putea face ca Gemini să funcționeze mai rapid și mai eficient energetic, prin reducerea atât a numărului de calcule, cât și a transferului de date în cadrul sistemului.

Întrebat de TechCrunch despre informațiile privind cipul Frozen v2, Google nu a confirmat și nici nu a negat existența proiectului.

„Echipele noastre cercetează și testează constant noi inovații pentru a oferi performanță și eficiență maxime utilizatorilor și clienților noștri”, a transmis compania.

Google a adăugat că nu toate proiectele ajung în producție, însă astfel de explorări fac parte din strategia sa de a dezvolta soluții integrate, de la infrastructură și hardware până la software și modele AI.

Inginerii Google estimează că Frozen v2 ar putea genera de șase până la 10 ori mai multe tokenuri AI folosind aceeași cantitate de energie comparativ cu cele mai noi Tensor Processing Units (TPU) ale companiei.

Cu toate acestea, noul cip nu ar urma să înlocuiască TPU-urile Google. Frozen v2 ar deveni mai degrabă un cip specializat, parte din portofoliul de hardware AI personalizat al companiei.

Google speră să implementeze noul cip până în 2028, în principal pentru a face față deficitului intern de capacitate de calcul necesară pentru dezvoltarea și operarea modelelor sale de inteligență artificială.