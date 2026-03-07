Cât o să câștige șeful Google în următorii trei ani. Este mai bine plătit decât Messi și Ronaldo

Directorul executiv al Alphabet și al Google, Sundar Pichai, ar putea câștiga până la 692 de milioane de dolari în următorii trei ani, potrivit unui nou plan de remunerare publicat de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Informațiile apar într-un document oficial transmis autorității americane care supraveghează piețele financiare, citat de agenția AFP. Planul stabilește modul în care va fi remunerat șeful Alphabet în perioada următoare, printr-o combinație de salariu fix și stimulente acordate sub formă de acțiuni.

Conform documentului transmis către SEC, componenta fixă a remunerației este relativ redusă comparativ cu valoarea totală a pachetului.

Sundar Pichai va primi un salariu de bază de 6 milioane de dolari pentru următorii trei ani, echivalentul a aproximativ 2 milioane de dolari anual. Acest nivel al salariului nu a fost modificat din anul 2020.

Cea mai mare parte a remunerației este reprezentată de stimulente financiare acordate sub formă de titluri ale companiei Alphabet și ale unor filiale ale grupului.

Potrivit documentului depus la autoritatea americană de reglementare, valoarea totală a pachetului de compensare poate ajunge până la 692 de milioane de dolari, în funcție de evoluția performanței companiei și a valorii acțiunilor.

Planul de remunerare prevede acordarea de acțiuni Alphabet și a unor participații legate de două companii din portofoliul grupului.

Printre acestea se află Waymo, compania specializată în dezvoltarea vehiculelor autonome, și Wing, care dezvoltă sisteme de livrare cu drone.

Valoarea finală a stimulentelor depinde de evoluția acțiunilor Alphabet și de performanța financiară a acestor companii.

De asemenea, o parte a remunerației este influențată de nivelul dividendelor distribuite de Alphabet către acționari.

Acest tip de sistem este frecvent utilizat în marile companii tehnologice din Statele Unite, deoarece leagă câștigurile directorilor executivi de evoluția valorii companiei pe bursă.

Planul de remunerare include și condiții privind pierderea drepturilor asupra acțiunilor.

Potrivit documentului transmis autorității americane, în cazul unei concedieri pentru abatere disciplinară, Sundar Pichai ar pierde beneficiul tuturor opțiunilor pe acțiuni care nu sunt încă exercitabile.

Această prevedere este inclusă frecvent în contractele directorilor executivi ai marilor companii listate la bursă și are rolul de a proteja interesele acționarilor.

Sundar Pichai este una dintre cele mai cunoscute figuri din industria tehnologică globală.

El a devenit director general al Google în anul 2015, după restructurarea companiei care a dus la crearea grupului Alphabet.

În 2019, Pichai a preluat și conducerea Alphabet, compania-mamă care include Google și numeroase alte proiecte tehnologice dezvoltate în cadrul grupului.

În prezent, Alphabet este una dintre cele mai valoroase companii din lume, cu activități în domenii precum inteligența artificială, publicitatea digitală, cloud computing și tehnologiile autonome.

În documentul transmis către SEC este inclus și punctul de vedere al comitetului de remunerare din cadrul consiliului de administrație al companiei.

„Sistemul de stimulente integrat, în prezent și în trecut, în remunerația domnului Pichai a adus beneficii semnificative companiei Alphabet și acționarilor săi”, a afirmat comitetul de remunerare al consiliului de administrație al Alphabet.

Reprezentanții companiei susțin că acest tip de pachet salarial este conceput pentru a alinia interesele conducerii executive cu cele ale acționarilor.

Dacă toate condițiile planului vor fi îndeplinite, Sundar Pichai ar putea deveni unul dintre cei mai bine remunerați directori executivi din lume.

Chiar și în acest scenariu, câștigurile sale ar rămâne însă mult sub nivelul potențial al altor lideri din industria tehnologică.

Un exemplu este Elon Musk, directorul executiv al Tesla.

Acționarii Tesla au aprobat la începutul lunii noiembrie un plan de remunerare pentru Musk care, potrivit estimărilor, ar putea ajunge la aproape 1.000 de miliarde de dolari în următorii zece ani, în funcție de evoluția valorii companiei.

În ultimii ani, companiile tehnologice majore au adoptat tot mai frecvent sisteme de remunerare bazate pe performanța bursieră.

Aceste pachete includ salarii fixe relativ reduse și bonusuri sub formă de acțiuni sau opțiuni pe acțiuni.

Scopul acestor sisteme este de a stimula conducerea executivă să crească valoarea companiei pe termen lung.

În cazul Alphabet, planul de remunerare depus la autoritatea americană de reglementare stabilește exact acest tip de mecanism.

Evoluția valorii acțiunilor și performanța companiilor din grup vor determina dacă Sundar Pichai va primi integral stimulentele financiare prevăzute în planul anunțat.