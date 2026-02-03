Google spune că AI-ul său a învățat bengali fără a fi programat să facă acest lucru
- Mădălina Sfrijan
- 3 februarie 2026, 08:25
Google a recunoscut că unul dintre sistemele sale de inteligenţă artificială a demonstrat capacităţi lingvistice neaşteptate, după ce chatbotul Bard ar fi reuşit să folosească limba bengali fără a fi programat explicit pentru acest lucru. Dezvăluirea făcută de Google a generat dezbateri ample despre limitele şi riscurile tehnologiei AI, potrivit The Business Standard.
Sistemul de inteligență artificială dezvoltat de Google, capabil să învețe singur o limbă străină
Informaţia a fost făcută publică de Sundar Pichai, CEO al Alphabet, într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS, dedicat evoluţiei accelerate a inteligenţei artificiale şi impactului acesteia asupra societăţii.
Potrivit acestuia, un program AI al Google a răspuns la instrucţiuni în bengali, deşi nu fusese antrenat oficial în această limbă.
Părerile sunt împărțite
James Manyika, vicepreşedinte senior al companiei, a susţinut că, după câteva comenzi introduse în bengali, sistemul a fost capabil să traducă limba, alimentând ideea că AI poate dezvolta abilităţi neanticipate de creatorii săi.
Afirmaţiile au fost însă nuanţate de fosta cercetătoare Google Margaret Mitchell, care a atras atenţia că modelul PaLM, baza tehnologică a lui Bard, a fost antrenat şi pe limba bengali, conform documentaţiei tehnice oficiale.
Inteligența artificială, evoluție îngrijorătoare
Sundar Pichai a avertizat că avansul rapid al inteligenţei artificiale va afecta în special locurile de muncă din domeniile bazate pe cunoaştere. Scriitorii, contabilii, arhitecţii şi inginerii software se numără printre categoriile cele mai expuse.
CEO-ul Google a vorbit şi despre aşa-numitele „proprietăţi emergente”, abilităţi care apar fără a fi programate direct şi care nu pot fi explicate pe deplin de ingineri. El a descris acest fenomen drept „cutia neagră” a inteligenţei artificiale.
Potrivit lui Pichai, AI va influenţa toate domeniile, inclusiv medicina. În radiologie, de exemplu, sistemele de inteligenţă artificială ar putea lucra alături de specialişti în următorii 5–10 ani, ajutând la prioritizarea cazurilor grave.
Temerile sunt tot mai mari la nivel global
Dezbaterile privind siguranţa AI s-au intensificat în contextul succesului global al ChatGPT, dezvoltat de OpenAI cu sprijinul Microsoft. Popularitatea acestui instrument a amplificat temerile legate de pierderea locurilor de muncă şi răspândirea dezinformării.
Elon Musk a avertizat recent că inteligenţa artificială ar putea reprezenta un risc major pentru civilizaţie. În paralel, acesta dezvoltă un startup propriu în domeniu şi a semnat, alături de peste 1.000 de experţi, un apel pentru suspendarea temporară a dezvoltării AI, timp de şase luni, până la stabilirea unor reguli clare de siguranţă.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.