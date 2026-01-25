ChatGPT intră în era publicității. Ce utilizatori vor vedea reclame

OpenAI analizează noi modalități de a genera venituri, iar una dintre opțiuni este includerea reclamelor în ChatGPT. Reprezentanții companiei au transmis că testele vor fi monitorizate atent pentru a menține experiența utilizatorului cât mai naturală și mai sigură, informează Fox News.

OpenAI a anunțat că va începe să afișeze reclame în ChatGPT pentru o parte dintre utilizatorii din Statele Unite, cu scopul eforturilor companiei de a-și crește veniturile înainte de o viitoare ofertă publică inițială (IPO).

Testele vor fi efectuate în următoarele săptămâni și se vor concentra pe utilizatorii cu abonamente gratuite sau de nivel inferior. În schimb, abonații serviciilor Plus, Pro, Business și Enterprise nu vor fi afectați de noile reclame.

Potrivit OpenAI, anunțurile vor apărea în partea de jos a răspunsurilor furnizate de ChatGPT și vor fi afișate doar atunci când există produse sau servicii sponsorizate relevante pentru conversația curentă.

„Intenționăm să testăm reclame în partea de jos a răspunsurilor din ChatGPT atunci când există un produs sau serviciu sponsorizat relevant, bazat pe conversația curentă a utilizatorilor”, a declarat OpenAI.

OpenAI a anunțat că noile reclame din ChatGPT vor fi clar identificate și distincte de răspunsurile generate de AI, oferind utilizatorilor posibilitatea de a înțelege motivele afișării fiecărui anunț și de a le respinge dacă doresc.

Compania a subliniat că reclamele nu vor apărea pentru utilizatorii sub 18 ani și nici în contextul unor subiecte sensibile sau reglementate, precum sănătatea, sănătatea mintală sau politica. De asemenea, OpenAI a asigurat că prezența reclamelor nu va influența răspunsurile furnizate de ChatGPT, iar conversațiile rămân confidențiale și nu sunt partajate cu agenții de publicitate.

„Datele dvs. nu vor fi niciodată vândute agenților de publicitate”, a afirmat compania, precizând că utilizatorii pot dezactiva personalizarea reclamelor.

În plus, va exista întotdeauna opțiunea de a utiliza ChatGPT fără reclame, inclusiv printr-un abonament plătit. Până acum, OpenAI și-a bazat majoritatea veniturilor pe abonamente, dar introducerea publicității ar putea aduce profituri semnificative, având în vedere cei aproximativ 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal.

Analistul Jeremy Goldman de la Emarketer a avertizat că utilizatorii ar putea migra către chatboți concurenți, în contextul noilor decizii ale OpenAI. El a subliniat că această mișcare ar putea determina rivalii să își clarifice strategiile de monetizare, mai ales cei care se promovează drept servicii „fără reclame prin design”.

Într-un comunicat oficial, OpenAI a afirmat că va ține cont de feedback-ul utilizatorilor și va ajusta reclamele în timp, reiterând că „angajamentul față de utilizatori și menținerea încrederii rămân priorități fundamentale”.

Compania a precizat că obiectivul pe termen lung este dezvoltarea de produse suficient de valoroase încât oamenii și companiile să fie dispuși să plătească pentru ele.

„Divizia noastră de servicii și abonamente este deja solidă, iar noi credem într-un model de venituri diversificat, în care reclamele pot contribui la accesibilitatea informațiilor pentru toți”, se arată în declarație.