Activiștii de stânga din SUA se pregătesc să răstoarne sistemul politic

Un grup activist de stânga, asociat cu proteste anti-ICE și mișcări precum Antifa, promovează un plan amplu de „schimbare structurală” a sistemului politic din SUA, potrivit unor documente interne obținute de Fox News.

Materialele, provenite dintr-o întâlnire din martie 2026 a Sunrise Movement și analizate de Defending Education, descriu o strategie pe termen lung care vizează transformări politice, economice și sociale majore.

Obiectivul declarat este adoptarea unor politici de tip „Green New Deal”, promovarea unui model de „eco-socialism” și înlocuirea actualului sistem politic american, descris de activiști drept dominat de interesele marilor averi.

Planul este structurat în mai multe etape, începând cu mobilizarea protestelor și a „necooperării în masă”, inclusiv în contextul manifestațiilor de May Day. Ulterior, strategia prevede organizarea unor greve de amploare și influențarea alegerilor din 2026 și 2028, cu scopul de a obține un „moment electoral decisiv”. Etapele finale includ ceea ce documentele numesc o „revoluție politică” și, pe termen lung, instaurarea unui „nou sistem”.

Un accent important este pus pe presiunea exercitată asupra mediului corporativ și universitar. Documentele indică tactici precum boicotarea unor companii, inclusiv lanțuri hoteliere precum Hilton Hotels, prin acțiuni coordonate de rezervare și anulare.

De asemenea, studenții sunt încurajați să ceară universităților să rupă legăturile contractuale cu firmele considerate colaboratoare ale autorităților de imigrație.

Strategia include și scenarii politice posibile pentru următorii ani. Unul dintre acestea descrie riscul instaurării unui regim autoritar sub conducerea lui Donald Trump, în timp ce un alt scenariu prevede alternanțe politice fără rezultate concrete. Varianta preferată de grup implică mobilizare masivă și participare electorală ridicată pentru înlăturarea actualei influențe politice și implementarea unor reforme extinse.

Reprezentanții Defending Education au criticat aceste planuri, susținând că folosirea universităților ca instrument de presiune politică ridică semne de întrebare privind rolul instituțiilor academice.

În paralel, alte organizații activiste, inclusiv grupuri precum Indivisible, au anunțat mobilizări pentru 1 mai, promovând ideea unei greve naționale și a unor acțiuni de amploare care să perturbe activitatea economică.

Lideri ai acestor mișcări au vorbit despre necesitatea unei demonstrații de forță prin suspendarea activităților obișnuite, în semn de protest față de inegalitățile economice și influența marilor corporații.