Donald Trump, sunat de JD Vance în timpul discursului din Budapesta. Ce le-a transmis maghiarilor

JD Vance. Sursa foto: Captură video X
JD Vance, vicepreședintele SUA, l-a sunat pe Donald Trump de la Budapesta, unde a mers să-l susțină pe Viktor Orban înaintea alegerilor de duminică. „Domnule președinte, sunteți în direct în fața a 5.000 de patrioți maghiari care cred că vă iubesc mai mult decât pe Orban”, a spus vicepreședintele american.

JD Vance, discurs la Budapesta înainte de alegerile parlamentare

Vicepreședintele Statelor Unite a mers la Budapesta pentru a-și arăta susținerea față de Viktor Orban, cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare de duminică, scrutin în care prim-ministrul ungar ar putea pierde puterea după 16 ani.

„Înainte să spun câteva cuvinte, vreau să vă prezint oaspetele special, căruia îi voi da un telefon. Să sperăm că va și răspunde. Dacă nu, va fi jenant. Din păcate, robotul spune că persoana apelată nu poate răspunde momentan. Mai încercăm o dată. Cel puțin semnalul e bun. Sună. E ceva mai bine. Domnule președinte, bine v-am găsit. Domnule președinte, sunteți în direct în fața a 5.000 de patrioți maghiari care cred că vă iubesc mai mult decât pe Orban”, a spus JD Vance.

Trump, mesaj pentru maghiari: „Nu uitați, nu le-a permis celor care doreau să vă invadeze țara”

După ce a răspuns la apel, liderul de la Casa Albă a început să-l laude pe Viktor Orban.

Ultimul dialog dintre Mircea Lucescu și Cornel Dinu. Ce s-a întâmplat după meciul cu Turcia
Gestul care i-a unit pentru totdeauna pe Mircea Lucescu și Gică Hagi

„Nu pot să cred. Îmi place Ungaria, îmi place Viktor, am o relație foarte bună cu el. Nu uitați, nu le-a permis celor care doreau să vă invadeze țara, așa cum au făcut alții. A păstrat țara în bună stare. Îmi place foarte mult de el, dar dacă nu aș fi crezut că a făcut o treabă bună, nu aș fi răspuns. Sunteți mulți și sunteți exact genul meu de oameni. Incredibil”, a spus acesta.

„Vreau să vă spun că îl sprijin pe Viktor, SUA îl sprijină până la capăt”

Președintele american a explicat, de asemenea, că atât el, cât și SUA îl sprijină pe Viktor Orban.

„Sper că JD Vance va face un discurs extraordinar. Vreau să vă spun că îl sprijin pe Viktor, SUA îl sprijină până la capăt. Acest om politic a făcut ca țara dumneavoastră să rămână puternică și să nu se confrunte cu problemele cu care s-au confruntat alte țări. Este singurul lucru care v-a scutit de această problemă”, a adăugat Trump.

Efectele adverse ale vaccinului expirat
Alecu Racoviceanu, despre o mare problemă a lui Donald Trump: Și-a ostilizat propriul electorat
Octavian Hoandră: Afacerea vaccinurilor e foarte murdară și aparține Bruxelles-ului

