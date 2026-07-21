Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat convocarea Biroului Permanent al Camerei Deputaților pentru miercuri, la ora 12:00, urmând să solicite organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului începând de luni, 27 iulie. Totodată, liderul social-democrat a transmis că PSD va susține legea salarizării doar dacă amendamentele propuse de partid vor fi acceptate în Parlament.

Sorin Grindeanu a anunțat că a convocat Biroul Permanent al Camerei Deputaților și i-a solicitat președintelui Senatului, Mircea Abrudean, să convoace, la rândul său, camera superioară a Parlamentului, astfel încât cele două camere să lucreze simultan.

„În același timp, îi transmit președintelui Senatului să facă același lucru pentru convocarea concomitentă a unei sesiuni extraordinare și la camera superioară a Parlamentului. Majoritatea proiectelor pe care le avem de adoptat, atât pe PNRR, cât și dintre cele urgente pentru deblocarea țării, au ca primă cameră sesizată Senatul”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că, în actualul context, este nevoie de colaborare între toate formațiunile politice.

„Îmi doresc să existe responsabilitate și să reușim să punem pe pauză disputele politice, pentru ca România să poată trece de această etapă, care este una complicată”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a anunțat că a trimis marți o scrisoare tuturor liderilor grupurilor parlamentare, prin care le propune înființarea unui grup de lucru informal pentru identificarea rapidă a soluțiilor legislative necesare.

Potrivit scrisorii, grupul ar urma să funcționeze temporar și să reunească reprezentanți ai tuturor formațiunilor parlamentare.

„În aceste condiții critice, vă propun constituirea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului, format din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. Este vorba strict despre un grup de lucru la nivel informal și nu despre o procedură parlamentară clasică. Avem nevoie de un mecanism de lucru temporar, prin care să identificăm și să pregătim, în regim de urgență, amendamentele și soluțiile legislative necesare pentru deblocarea acestor situații”, se arată în scrisoarea semnată de Sorin Grindeanu.

Grindeanu a mai anunțat că social-democrații au centralizat propunerile primite în urma consultărilor cu sindicatele și patronatele și le vor depune sub formă de amendamente în Parlament.

„Partidul Social-Democrat, în aceste zile, s-a aflat în dialog cu toți partenerii sociali, atât cu patronatele, cât și cu sindicatele. De la acești parteneri sociali am strâns amendamente și propuneri, pe care le sintetizăm și le vom depune atunci când legea va ajunge în Parlament. Dacă aceste amendamente vor fi aprobate, vom vota legea. Dacă aceste amendamente nu vor fi votate, nu vom vota”, a declarat liderul PSD.

Întrebat dacă proiectul are șanse să fie adoptat în forma actuală, Grindeanu a susținut că nici măcar toate partidele din coaliția de guvernare nu îl susțin.

„Eu cred că nu are nici măcar susținerea actualei coaliții. Vă rog să vă uitați dacă UDMR susține sau nu această lege în forma actuală. Nu am văzut UDMR spunând că o susține. L-am văzut pe Cseke Attila spunând că nu prea este de acord cu ce se întâmplă în sănătate”, a precizat acesta.

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD va vota proiectele privind modificarea Codului administrativ și legea referitoare la bonusurile acordate angajaților ANAF și ai Vămii, întrucât, în opinia partidului, acestea nu ridică probleme.

În ceea ce privește legile privind decarbonizarea, liderul PSD a cerut ca acestea să fie redepuse la Senat, după ce au fost respinse în ultima zi a sesiunii ordinare.

„Dacă, pentru aceste legi, amendamentele lui Radu Oprea și ale celor de la UDMR vor fi adoptate, le vom vota și pe acestea”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a anunțat că PSD va susține Codul urbanismului, dar va depune un amendament prin care atribuțiile privind emiterea autorizațiilor de construire în București să fie transferate Primăriei Capitalei, în conformitate cu rezultatul referendumului local.

„Nu pot să fiu de acord ca aceste lucruri să treacă mai repede, atâta timp cât avem un primar general care este acuzat că a luat șpagă tocmai de la dezvoltatorii imobiliari pentru autorizații de construcție”, a declarat Grindeanu.

Referitor la proiectul privind modificarea legislației Agenției Naționale de Integritate (ANI), liderul PSD a spus că va avea o întâlnire cu conducerea instituției pentru a analiza efectele noilor prevederi.

„O să mă uit pe această lege și vom vedea dacă avem amendamente. Mâine voi avea o întâlnire cu conducerea Agenției Naționale de Integritate, pentru a vedea dacă propunerea venită din partea parlamentarilor puterii nu știrbește din competențele ANI. Vă voi transmite concluziile întâlnirii”, a declarat Sorin Grindeanu.