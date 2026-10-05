Politica

Nicușor Dan, despre anii petrecuți în Franța: Am plecat hotărât să mă întorc

Nicușor Dan, despre anii petrecuți în Franța: Am plecat hotărât să mă întorcNicușor Dan. Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre perioada de șase ani pe care a petrecut-o în Franța și despre relația sa cu România, afirmând că a plecat la studii cu intenția clară de a reveni în țară.

Nicușor Dan: Am plecat hotărât să mă întorc, n-am avut nicio ezitare

Șeful statului a povestit că i s-a propus inclusiv să obțină cetățenia franceză, însă a refuzat.

„Am plecat hotărât să mă întorc, n-am avut nicio ezitare, în secunda în care am plecat. Am zis că stau un an, am stat șase, că mi s-a părut interesant ce-am învățat acolo pentru profesia mea”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că, în perioada petrecută în Franța, s-a simțit străin și că profesorul său a observat faptul că gândurile sale rămăseseră legate de România. El a relatat că profesorul i-ar fi spus că, deși participa la activitățile academice și discuta cu colegii, „ești cu mintea în România aia a ta”.

Președintele nu a vrut cetățenia franceză

Nicușor Dan a precizat că i s-a propus să obțină cetățenia franceză, dar a considerat că nu ar fi fost „onest” să accepte, subliniind în același timp că este recunoscător Franței pentru perioada de formare.

Întrebat ce poate face statul român pentru diaspora, președintele a indicat, în primul rând, îmbunătățirea serviciilor consulare. El a menționat situațiile în care românii din străinătate au nevoie de procuri, acte de identitate sau pașapoarte.

Franța

Franța. Sursa foto: Pixabay

Șeful statului a vorbit și despre programul destinat predării limbii române copiilor românilor din diaspora, despre care spune că trebuie extins și îmbunătățit. În același timp, el a admis că administrația publică din România are probleme care trebuie rezolvate, inclusiv durata unor proceduri administrative.

Ce spune Nicușor Dan despre diaspora românească

Nicușor Dan s-a declarat convins că milioane de români plecați în străinătate se vor întoarce în țară și a susținut că România a făcut progrese importante în ultimele două decenii, chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna percepute de cei care trăiesc în interiorul țării.

Președintele le-a transmis românilor din diaspora să revină și să vadă schimbările din România, inclusiv în sistemul medical, despre care spune că este „altundeva decât acum 20 de ani”, deși există în continuare multe lucruri de îmbunătățit.

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