Mai multe capete de porc au fost descoperite sâmbătă dimineață, 31 octombrie, în Parcul forestier Kilbroney, din satul Rostrevor, Irlanda de Nord, potrivit BBC. Poliția investighează circumstanțele incidentului, iar autoritățile locale au condamnat gestul, care a provocat îngrijorare în comunitate, mai ales pentru că parcul este frecventat de familii și copii.

Unul dintre capetele de porc fusese înfipt într-un băț de lemn, în timp ce un altul fusese abandonat pe sol, lângă un indicator pe care era scrisă cu vopsea roșie expresia „Here piggy piggy” („Aici, porcușor, porcușor”). Mesajul și modul în care au fost amplasate resturile animalelor au atras atenția localnicilor și au determinat intervenția poliției.

Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord (PSNI) a confirmat deschiderea unei anchete după descoperirea făcută în Parcul forestier Kilbroney, situat în comitatul Down.

Potrivit informațiilor publicate de The Independent, polițiștii nu exclud nicio ipoteză în privința motivului pentru care capetele de porc au fost abandonate în spațiul public. Resturile animalelor au fost ridicate, iar anchetatorii încearcă să stabilească cine se află în spatele incidentului și în ce împrejurări a fost comisă fapta.

Deocamdată, autoritățile nu au prezentat o explicație oficială privind motivația persoanelor implicate și nici nu au anunțat eventuale arestări.

Consilierul independent Mark Gibbons, reprezentant al Consiliului Districtual Newry, Mourne și Down, a criticat public incidentul, pe care l-a descris drept revoltător și tulburător.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a afirmat că abandonarea unor capete de porc în Parcul Kilbroney reprezintă un gest josnic și rușinos.

Oficialul a atras atenția că apropierea de Halloween nu justifică asemenea comportamente, mai ales într-un spațiu public destinat recreerii și frecventat de copii.

„Halloween-ul nu este o scuză pentru un act atât de revoltător. Acesta este un spațiu public frecventat de familii și copii. Cel care este responsabil ar trebui să-i fie rușine”, a transmis Mark Gibbons.

După descoperirea resturilor de animale, asociația comunitară Friends of the Meadow & Kilbroney Forest Park a publicat un avertisment prin care le-a cerut localnicilor să evite temporar zona.

Recomandarea s-a adresat în special familiilor cu copii și persoanelor care obișnuiesc să își plimbe câinii în parc, pentru a permite autorităților să intervină și să gestioneze situația.

Reprezentanții asociației au condamnat fără echivoc incidentul și au subliniat că pajiștea din parc este un spațiu comun, folosit de persoane de toate vârstele. În opinia acestora, asemenea manifestări nu își au locul într-o zonă destinată activităților recreative.

Un localnic care își plimba câinele a declarat că incidentul este cu atât mai nepotrivit cu cât parcul este frecventat zilnic de familii, copii și proprietari de animale.

Descoperirea din Kilbroney Park readuce în atenție un alt caz de cruzime față de animale înregistrat în aceeași localitate.

În martie 2026, 13 miei au fost găsiți morți la o fermă din Rostrevor, după ce, potrivit primelor constatări ale poliției, animalele ar fi avut gâturile rupte în mod deliberat.

Incidentul a fost raportat la o fermă de pe Drumsesk Road, iar Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord a deschis atunci o anchetă și a solicitat informații de la persoanele care ar fi observat activități suspecte în zonă.

Cazul a fost relatat de BBC și de publicația irlandeză The Irish Times. Până în prezent, nu există informații care să indice o legătură între moartea mieilor și descoperirea capetelor de porc din parc.

Poliția din Irlanda de Nord încearcă să stabilească cine a abandonat capetele de porc în Parcul Kilbroney și care a fost motivul gestului. Autoritățile nu au confirmat că incidentul ar fi fost o farsă de Halloween și nu au indicat o motivație precisă.

Ancheta rămâne deschisă, iar polițiștii iau în calcul toate pistele. Deocamdată, prioritatea este identificarea persoanelor responsabile și clarificarea circumstanțelor în care au fost abandonate resturile animalelor.