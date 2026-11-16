Elevii clasei a VIII-a C de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara au refuzat luni, 16 noiembrie 2026, să participe la cursuri, în semn de protest față de comportamentul unui coleg care s-a fotografiat în sala de clasă ținând un cuțit în mână.

Elevii și părinții s-au adunat în curtea școlii și cer conducerii unității de învățământ să găsească o soluție prin care să fie asigurată siguranța copiilor.

Incidentul a provocat nemulțumiri în rândul familiilor, care consideră că sancțiunile aplicate până acum nu sunt suficiente. Părinții au transmis memorii conducerii liceului, Inspectoratului Școlar și Ministerului Educației, solicitând intervenția autorităților. Elevii au anunțat că nu vor reveni la ore până când situația nu va fi rezolvată.

Nemulțumirea a pornit după ce un elev din clasa a VIII-a C s-a fotografiat în sala de curs ținând un cuțit în mână. Imaginea a fost ulterior publicată pe rețelele de socializare, iar gestul a generat îngrijorare în rândul colegilor și al părinților acestora.

Potrivit informațiilor publicate de News.ro, elevul a fost sancționat disciplinar în urma incidentului. Acestuia i-a fost scăzută nota la purtare și a primit o suspendare de cinci zile de la cursuri.

Situația este complicată de faptul că băiatul nu s-ar afla la prima abatere. Acest aspect a contribuit la nemulțumirea familiilor, care consideră că măsurile luate până acum nu oferă suficiente garanții pentru desfășurarea activității școlare în condiții de siguranță.

Potrivit informațiilor publicate ulterior de presa locală, fotografia a fost realizată pe 21 octombrie 2026. Elevul ar fi distribuit imaginea pe TikTok, iar aceasta ar fi fost însoțită de un mesaj cu potențial intimidant.

Conform informațiilor prezentate de Pagina de Timiș, băiatul, în vârstă de 13 ani, le-ar fi spus celor care au făcut verificări că obiectul din fotografie era o jucărie și că aparținea colegului care îl fotografiase. Cuțitul nu a fost găsit.

Conducerea liceului a sesizat poliția, iar oamenii legii au deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Aceste verificări fac parte din demersurile autorităților de clarificare a incidentului.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a fost informat despre incident și a precizat că unitatea de învățământ a sesizat polițistul de proximitate și Biroul de Siguranță Școlară.

A fost solicitată și intervenția Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș (CJRAE). Specialiștii centrului au făcut o evaluare inițială și au desfășurat activități de consiliere pentru elevii implicați, formulând totodată recomandări pentru conducerea liceului.

Potrivit Inspectoratului Școlar, situația urma să fie analizată de comisia responsabilă cu prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar. Instituția a anunțat și măsuri de sprijin psihologic atât pentru copiii care au asistat la incident, cât și pentru elevul implicat.

Revenirea elevului la școală, după perioada de suspendare, a determinat protestul din 16 noiembrie. Părinții colegilor săi consideră că sancțiunea disciplinară nu a rezolvat temerile existente și cer măsuri suplimentare.

Memoriile trimise conducerii liceului, Inspectoratului Școlar și Ministerului Educației urmăresc obținerea unei soluții care să permită desfășurarea cursurilor fără ca elevii să se simtă în pericol.

Situația ridică și problema modului în care școlile gestionează incidentele care afectează sentimentul de siguranță al elevilor. În cazul Liceului „Nikolaus Lenau”, protestul arată că măsurile disciplinare aplicate până acum nu au fost considerate suficiente de familiile copiilor.

La momentul relatării, elevii clasei a VIII-a C și părinții lor își mențineau protestul și refuzul de a participa la cursuri. Familiile așteaptă un răspuns din partea instituțiilor sesizate și măsuri concrete pentru clarificarea situației.

Deocamdată, informațiile publice nu indică o soluție definitivă care să fi dus la încheierea protestului.