Un profesor în vârstă de 56 de ani din localitatea Muntenii de Jos, județul Vaslui, a ajuns în atenția poliției după ce a ajuns la școală cu un briceag în geantă. Directoarea unității de învățământ a sesizat autoritățile, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Incidentul s-a petrecut miercuri, la o zi după ce un elev de 12 ani din Bistrița a înjunghiat o profesoară și un coleg de școală, potrivit IPJ Vaslui.

În urma sesizării, polițiștii din Vaslui s-au deplasat la unitatea de învățământ și l-au identificat pe profesorul indicat. În urma verificării genții pe care acesta o avea asupra sa, oamenii legii au găsit un obiect tăietor-înțepător.

„În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au depistat persoana indicată, un bărbat, de 56 de ani. În urma controlului efectuat asupra genții de mână pe care acesta o avea asupra sa, a fost găsit un obiect tăietor-înțepător”, a transmis IPJ Vaslui, la solicitarea Mediafax.

Polițiștii au ridicat briceagul și au deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.

Incidentul din județul Vaslui are loc după o serie de episoade violente petrecute recent în școlile din România. După cazul din Bistrița, în care un elev de 12 ani a atacat o profesoară și un coleg, un alt incident a avut loc la Pitești, unde un elev ar fi atacat un coleg cu o macetă.

Pe fondul acestor evenimente, Guvernul a anunțat vineri un set de măsuri pentru sporirea siguranței în unitățile de învățământ.

Planul autorităților prevede suplimentarea personalului de pază, consolidarea sistemelor de supraveghere și verificare, precum și revizuirea planurilor de securitate ale școlilor.

De asemenea, autoritățile urmăresc să crească numărul consilierilor școlari și să pregătească profesorii pentru identificarea timpurie a riscurilor asociate violenței. Printre măsurile anunțate se numără și înăsprirea sancțiunilor pentru actele de violență din școli, alături de modificări legislative privind introducerea și deținerea obiectelor interzise în unitățile de învățământ.

Noul ministru al Educației, Sorin Costreie, a anunțat că urmează să fie analizate și alte măsuri pentru prevenirea violenței în școli. Printre variantele luate în calcul se numără verificarea ghiozdanelor la intrarea în unitățile de învățământ și instalarea detectoarelor de metale.

Totodată, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui le cere cetățenilor să informeze autoritățile atunci când observă situații care ar putea pune în pericol siguranța elevilor sau a profesorilor.

„Reiterăm importanța sesizării cu promptitudine a poliției cu privire la orice situație care ar putea pune în pericol siguranța elevilor, a cadrelor didactice sau a celorlalți membri ai comunității școlare. Siguranța în mediul educațional reprezintă o responsabilitate comună, iar intervenția autorităților trebuie să se bazeze pe sesizarea faptelor, verificarea acestora și aplicarea legii”, au mai transmis polițiștii.