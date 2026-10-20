Sute de școli din Irlanda de Nord, Scoția, Ungaria și Serbia au primit luni amenințări cu bombă, iar unele unități de învățământ au fost evacuate, potrivit AFP.

Autoritățile din țările vizate au anunțat că mesajele par să fie alerte false, însă anchetele sunt în desfășurare. Deocamdată, nu se știe dacă incidentele au legătură între ele.

În Irlanda de Nord, poliția a anunțat că până la 300 de școli au primit același mesaj de amenințare cu bombă, transmis prin e-mail. Potrivit autorităților, mesajul conținea o amenințare generală și a fost trimis și unor unități de învățământ din alte zone ale Regatului Unit.

Polițiștii au precizat că tratează cazul drept o posibilă farsă și investighează circumstanțele în care au fost trimise mesajele.

Ministrul Educației din Irlanda de Nord, Paul Givan, a declarat că e-mailurile făceau referire la introducerea legii islamice Sharia și susțineau că în școli ar exista dispozitive explozive. Mesajul era semnat „Allahu Akbar”, potrivit oficialului. Unele unități de învățământ și-au suspendat activitatea în urma amenințărilor.

Givan a condamnat acțiunile celor care au transmis mesajele, afirmând că acestea au urmărit perturbarea sistemului de educație.

Poliția scoțiană a confirmat că mai multe școli au primit mesaje de amenințare. Și în acest caz, autoritățile consideră că ar putea fi vorba despre o farsă și au început verificările.

În Ungaria, redacțiile unor publicații locale au primit e-mailuri în care se afirma că au fost amplasate bombe în peste 70 de școli din țară. Mai multe unități au fost evacuate, însă autoritățile au transmis că nu au fost găsite dispozitive explozive.

Ministrul ungar de Interne, Gabor Posfai, a declarat pe Facebook că verificările efectuate până în acel moment nu confirmaseră amenințările.

În Serbia, postul public de televiziune RTS a relatat că peste 100 de școli au primit, de asemenea, amenințări cu bombă.

Autoritățile nu au stabilit dacă mesajele primite în cele patru țări provin de la aceeași sursă. De asemenea, natura exactă a amenințărilor din afara Irlandei de Nord nu era clarificată.

Autoritatea pentru educație din Irlanda de Nord a precizat că majoritatea școlilor au rămas deschise, în pofida alertelor. Anchetele continuă pentru identificarea autorilor și stabilirea eventualelor legături dintre incidente.