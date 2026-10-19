Liceul clujean „Báthory István” a fost vizat luni, 19 octombrie, de o amenințare cu bombă, potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Polițiștii au făcut verificări după ce au primit o sesizare privind un posibil pericol la o unitate de învățământ din municipiu. În urma controalelor, autoritățile nu au identificat elemente care să indice existența unei amenințări reale.

Sesizarea a fost primită la dispeceratul instituției în cursul zilei de luni. În urma acesteia, au fost mobilizate echipaje de poliție pentru efectuarea verificărilor necesare.

„La data de 19 octombrie a.c., la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a fost primită o sesizare cu privire la existența unei posibile amenințări de natură a afecta siguranța, la un liceu din municipiul Cluj-Napoca”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Polițiștii au verificat situația semnalată, însă nu au descoperit indicii care să confirme existența unui pericol.

„În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate elemente care să indice existența unui pericol”, a precizat instituția.

Pe durata intervenției, elevii au fost lăsați să plece acasă. Potrivit reprezentanților liceului, desfășurarea activităților din acea zi a permis gestionarea mai ușoară a situației, deoarece unitatea de învățământ se află în programul „Săptămâna Altfel”.

„Este Săptămâna Altfel la noi, așa că lucrurile au fost mai simple”, au declarat reprezentanții liceului pentru publicația Cluj24.ro.

Amenințarea a determinat mobilizarea polițiștilor, însă verificările nu au dus la identificarea unor indicii care să arate că elevii sau personalul școlii s-ar fi aflat în pericol.

Deocamdată, informațiile comunicate public de autorități se referă la sesizarea primită, intervenția echipajelor și rezultatul verificărilor.

Nu au fost oferite detalii suplimentare despre persoana care ar fi transmis amenințarea sau despre modul în care aceasta a fost formulată.

Incidentul a avut loc în contextul activităților organizate în cadrul programului „Săptămâna Altfel”, când elevii participă la activități diferite de cele din programul obișnuit de cursuri.