Social

Amenințare cu bombă la un liceu din Cluj. Elevii au fost trimiși acasă

Amenințare cu bombă la un liceu din Cluj. Elevii au fost trimiși acasăLiceu Nantes. Sursă foto: X.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Liceul clujean „Báthory István” a fost vizat luni, 19 octombrie, de o amenințare cu bombă, potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Amenințare cu bombă la un liceu din Cluj

Polițiștii au făcut verificări după ce au primit o sesizare privind un posibil pericol la o unitate de învățământ din municipiu. În urma controalelor, autoritățile nu au identificat elemente care să indice existența unei amenințări reale.

Sesizarea a fost primită la dispeceratul instituției în cursul zilei de luni. În urma acesteia, au fost mobilizate echipaje de poliție pentru efectuarea verificărilor necesare.

„La data de 19 octombrie a.c., la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a fost primită o sesizare cu privire la existența unei posibile amenințări de natură a afecta siguranța, la un liceu din municipiul Cluj-Napoca”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Câinii și pisicile pot lua gripa de la oameni? Ce spun specialiștii
Câinii și pisicile pot lua gripa de la oameni? Ce spun specialiștii
Clineții vechi plătesc, de fapt, mai mult la asigurări. Toate păcălelile
Clineții vechi plătesc, de fapt, mai mult la asigurări. Toate păcălelile

Polițiștii au verificat situația semnalată, însă nu au descoperit indicii care să confirme existența unui pericol.

„În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate elemente care să indice existența unui pericol”, a precizat instituția.

Elevii au plecat acasă în timpul verificărilor

Pe durata intervenției, elevii au fost lăsați să plece acasă. Potrivit reprezentanților liceului, desfășurarea activităților din acea zi a permis gestionarea mai ușoară a situației, deoarece unitatea de învățământ se află în programul „Săptămâna Altfel”.

SRI

Trupe SRI. Sursa foto: Arhiva EvZ

„Este Săptămâna Altfel la noi, așa că lucrurile au fost mai simple”, au declarat reprezentanții liceului pentru publicația Cluj24.ro.

Amenințarea a determinat mobilizarea polițiștilor, însă verificările nu au dus la identificarea unor indicii care să arate că elevii sau personalul școlii s-ar fi aflat în pericol.

Nu se știe cine a făcut amenințarea cu bombă

Deocamdată, informațiile comunicate public de autorități se referă la sesizarea primită, intervenția echipajelor și rezultatul verificărilor.

Nu au fost oferite detalii suplimentare despre persoana care ar fi transmis amenințarea sau despre modul în care aceasta a fost formulată.

Incidentul a avut loc în contextul activităților organizate în cadrul programului „Săptămâna Altfel”, când elevii participă la activități diferite de cele din programul obișnuit de cursuri.

Stiri calde

17:44 - Guvernul din Franța ia în calcul declararea stării de urgență, iar primarii cer explicații

17:35 - Situație critică la Cernavodă: Nivelul Dunării a scăzut sub pragul de siguranță pentru răcirea reactoarelor

17:25 - Kremlinul confirmă discuțiile despre o întâlnire între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping

17:17 - Daniel Zamfir a primit aviz favorabil pentru Ministerul Economiei. Relansarea economică, prioritatea mandatului

17:08 - Bunicul elevului implicat în atacul din Bistrița susține că nepotul lui s-ar fi luptat cu bullyingul: „E vina sistemu...

16:58 - Patru zodii chinezești intră într-o perioadă mai bună pe 20 octombrie. Ce schimbări sunt anunțate

HAI România!

Criza de identitate care alimentează nemulțumirile din Europa. De ce tinerii se simt excluși

Criza de identitate care alimentează nemulțumirile din Europa. De ce tinerii se simt excluși

Statul nu mai controlează Strada? Adrian Severin despre criza din Franța și Italia

Statul nu mai controlează Strada? Adrian Severin despre criza din Franța și Italia

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Proiecte speciale