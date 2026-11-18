Propagandistul rus Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori ai televiziunii de stat ruse și un susținător al lui Vladimir Putin, a lansat un nou avertisment la adresa NATO, susținând că Rusia se confruntă cu întregul bloc militar occidental, potrivit Daily Express.

Declarațiile au fost făcute după atacul ucrainean asupra podului Kerci, care leagă teritoriul Rusiei de peninsula Crimeea, ocupată de Moscova în 2014.

În intervenția sa, Soloviov a afirmat că negocierile cu participarea statelor europene au devenit imposibile și a cerut intensificarea eforturilor militare și diplomatice ale Rusiei.

Afirmațiile au fost făcute în timpul emisiunii radiofonice rusești „Full Contact” și au fost traduse și monitorizate de grupul Russian Media Monitor.

Intervenția vine într-un moment de tensiune militară și diplomatică, în care atacurile asupra infrastructurii strategice continuă, iar discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina rămân fără un rezultat concret.

În intervenția sa, prezentatorul rus a susținut că statele membre NATO au devenit direct implicate în conflict și a acuzat Europa că nu mai poate fi considerată un partener de negociere pentru Moscova.

„Ar trebui să înțelegem că aseară, țările NATO s-au angajat de facto într-o agresiune directă împotriva noastră”, a declarat Vladimir Soloviov.

Acesta a continuat cu un mesaj referitor la viitorul negocierilor și la poziția Rusiei față de reprezentanții europeni.

„Cred că după evenimentele de astăzi, negocierile cu participarea Europei sunt imposibile.”

Prezentatorul a insistat asupra acestei poziții, afirmând:

„Europa nu este o parte cu care se poate negocia.”

Soloviov a făcut referire și la sancțiunile impuse Moscovei de statele occidentale, folosind un limbaj direct în intervenția sa:

„Dacă impuneți sancțiuni, nu vorbim cu dvs.”

Acesta a adăugat: „Nu este nimic de discutat cu tine”.

În aceeași emisiune, prezentatorul a susținut că Rusia trebuie să își consolideze capacitățile și să își intensifice acțiunile pentru a face față confruntării cu Occidentul.

„Asta este, ne luptăm cu întregul bloc NATO. Aceasta înseamnă că ar trebui să folosim toate oportunitățile militaro-diplomatice pentru a nu ajunge singuri”, a afirmat Soloviov.

Mesajul său a continuat cu un apel la intensificarea eforturilor:

„Trebuie să ne întărim și să ne intensificăm eforturile. Trebuie să rupem rezistența inamicului.”

Una dintre cele mai dure afirmații ale prezentatorului a vizat și modul în care Rusia ar trebui să acționeze în orașele ucrainene.

„Nu ar trebui să luăm cu asalt aceste orașe, ar trebui să intrăm când sunt complet goale, să demolăm totul”, a declarat acesta.

Afirmațiile au fost relatate de publicația britanică Express, care a citat traducerea intervenției realizată de Russian Media Monitor.

Este vorba despre declarațiile unui prezentator al televiziunii de stat ruse, nu despre un comunicat oficial al Ministerului rus de Externe sau o decizie militară anunțată de Kremlin.

Declarațiile lui Soloviov au venit după o operațiune ucraineană împotriva podului Kerci, una dintre cele mai importante legături de transport dintre Rusia și peninsula Crimeea.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat atacul și a precizat că acesta a reprezentat etapa finală a unei operațiuni desfășurate pe parcursul mai multor săptămâni, coordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei și Statul Major.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters la 17 noiembrie 2026, atacul a implicat drone și rachete. Imaginile distribuite de Zelenski păreau să arate prăbușirea arcului principal al podului rutier în strâmtoarea Kerci. Agenția Reuters a precizat că nu a putut verifica independent imaginile.

Președintele ucrainean a prezentat operațiunea drept un răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii Ucrainei.

Podul are o lungime de aproximativ 19 kilometri și asigură atât transportul rutier, cât și pe cel feroviar. Infrastructura are o importanță strategică pentru Rusia, fiind utilizată pentru aprovizionarea Crimeei și a trupelor rusești din regiune.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că Vladimir Putin a fost informat despre atac și a declarat că infrastructura va fi reparată.

„Nu există nicio îndoială că podul va fi restaurat și va fi chiar mai bun decât era înainte”, a afirmat Peskov, potrivit Associated Press.

În paralel cu escaladarea discursului public, Moscova continuă să manifeste rezerve față de implicarea directă a statelor europene în negocierile privind încheierea războiului.

Potrivit Euronews, la 17 noiembrie, Rusia a pus din nou sub semnul întrebării posibilitatea unor discuții directe cu delegația europeană, formată din reprezentanți ai Franței, Germaniei, Regatului Unit, Italiei, Poloniei, instituțiilor Uniunii Europene și NATO.

Iuri Ușakov, consilier al președintelui Vladimir Putin, a declarat că extinderea formatului negocierilor nu a fost convenită cu Moscova.

„Data nu a fost încă stabilită, iar extinderea formatului – despre care vorbesc unii – nu a fost convenită cu noi”, a spus oficialul rus.

Acesta a sugerat că ar putea fi necesară organizarea unei noi runde de negocieri trilaterale între Rusia, Ucraina și Statele Unite înaintea unor discuții cu reprezentanții europeni.

În acest context, declarațiile lui Soloviov reflectă tonul tot mai dur al discursului televiziunilor de stat ruse față de NATO și statele europene. Totuși, acuzațiile privind o agresiune directă a Alianței nu reprezintă o confirmare a implicării militare a NATO în războiul din Ucraina.