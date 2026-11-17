Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a aterizat marți în China, pregătindu-se pentru o serie de întrevederi la nivel înalt cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, și cu președintele chinez, Xi Jinping. Discuțiile vor avea loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), eveniment găzduit anul acesta în sud-estul Chinei, potrivit Reuters.

Aeronava prezidențială care îl transporta pe Vladimir Putin a ajuns pe aeroportul internațional din Shenzhen, oraș situat în imediata apropiere a regiunii Hong Kong. Conform programului oficial, președintele rus va lua parte miercuri și joi la lucrările anuale ale forumului APEC. De cealaltă parte, sosirea președintelui american Donald Trump în China este programată pentru ziua de miercuri, moment care va marca reuniunea celor trei mari puteri globale.

Un subiect de maxim interes îl reprezintă transparența discuțiilor dintre Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru postul Vesti că există posibilitatea ca o secțiune a acestei întrevederi trilaterale să fie accesibilă reprezentanților mass-media, însă ultimul cuvânt aparține autorităților de la Beijing, în calitatea lor de gazde ale evenimentului.

Întrebat direct dacă jurnaliștii vor putea asista la declarațiile de deschidere ale celor trei șefi de stat, oficialul rus a confirmat intenția părților implicate.

„Sperăm că da. Acesta este planul deocamdată”, a spus el când a fost întrebat dacă discursurile de deschidere ale liderilor vor fi deschise presei.

Cu toate acestea, Dmitri Peskov a subliniat rolul determinant al părții chineze în stabilirea protocolului final al reuniunii.

„Dar, desigur, suntem cu toţii aici ca oaspeţi ai prietenilor noştri chinezi, iar ei sunt organizatorii acestei întâlniri”, a adăugat Peskov.

Înainte de sosirea delegației ruse în Shenzhen, reprezentantul Kremlinului a oferit detalii și despre modul în care se vor desfășura negocierile propriu-zise. Potrivit lui Peskov, temele principale de pe agenda întâlnirii au fost deja agreate de toate părțile implicate, însă formatul discuțiilor rămâne unul flexibil, permițând liderilor din Rusia, SUA și China să abordeze spontan și alte subiecte de interes major printr-un schimb deschis de opinii.