Kang Wei, soțul presupusei spioane Alice Huang, amanta CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, și-a dezvoltat afacerea susținută de regimul comunist de la Beijing exact în perioada relației extraconjugale a soției sale, scrie The Wall Street Journal.

Documente publice din China arată că proiectele sale au beneficiat de sprijinul autorităților, în timp ce compania lui Alice Huang a obținut acces la cipuri Nvidia pe care Washingtonul încerca să împiedice Beijingul să le procure.

Kang Wei, soțul lui Alice Huang, a construit în China o rețea extinsă de centre de date, cu proiecte de investiții propuse în valoare de peste 9 miliarde de dolari în perioada 2021–2024, potrivit unei analize a documentelor publice chineze realizate de WSJ.

Afacerile sale au beneficiat de sprijinul regimului comunist de la Beijing, iar oficiali chinezi au prezentat proiectele drept parte a eforturilor naționale de dezvoltare a capacității de calcul.

Activitatea lui Kang s-a desfășurat în paralel cu cea a soției sale, Alice Huang, care a dezvoltat o relație personală cu Jensen Huang, directorul general al Nvidia la acea vreme, și a încercat să asigure accesul companiei sale la cipuri avansate produse de grupul american. Washingtonul restricționa vânzarea acestor procesoare către China, din cauza utilizării lor în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Cei doi au acționat pe două direcții care urmăreau să contribuie la extinderea capacităților Chinei comuniste în domeniul AI: Kang Wei a dezvoltat infrastructura de centre de date pe teritoriul chinez, în timp ce Alice Huang a urmărit să obțină acces la tehnologia Nvidia.

Documentele analizate de publicație nu demonstrează însă că autoritățile de la Beijing au coordonat achizițiile de cipuri Nvidia făcute de compania Megaspeed, asociată cu Alice Huang, și nici că procesoarele respective au ajuns în centrele de date legate de afacerile soțului ei.

Cazul a intrat în atenția publică după apariția informațiilor despre relația dintre Alice Huang și Jensen Huang, precum și despre suspiciunile autorităților americane că femeia ar fi furnizat informații unor servicii de informații chineze. Jensen Huang a demisionat ulterior de la conducerea Nvidia, în timp ce autoritățile americane investighează dacă au fost încălcate restricțiile privind exportul celor mai performante cipuri ale companiei.

WSJ a relatat anterior că unele dintre procesoarele Nvidia obținute de Megaspeed au fost trimise în China, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Publicația subliniază însă că documentele oficiale chineze consultate nu stabilesc o legătură directă între aceste livrări și proiectele de centre de date ale lui Kang Wei.

Originile afacerii dezvoltate de Kang Wei în China datează din a doua parte a anului 2021, înainte ca Statele Unite să introducă restricții privind vânzarea către China a cipurilor avansate destinate inteligenței artificiale. Un rol central în dezvoltarea rețelei l-a avut compania Century Longteng, cu sediul în Shanghai.

Potrivit unui document depus la autoritățile de reglementare, la sfârșitul anului 2021, printre investitorii Century Longteng se afla o structură a administrației locale din Shanghai, care deținea 10% din companie. Un vehicul de investiții al diviziei de capital privat a Hexi Capital, principala afacere asociată lui Kang, avea o participație de 27%.

Restul de 63% era deținut de Century Huatong, un conglomerat listat la bursa din Shenzhen, cunoscut în principal pentru activitatea în domeniul jocurilor online, dar care și-a extins ulterior operațiunile și în infrastructura centrelor de date.

Kang Wei a preluat ulterior o funcție de conducere în cadrul Century Longteng. Compania nu a răspuns solicitării de comentarii transmise de publicația americană.

La începutul anului 2022, Century Longteng a semnat un acord-cadru cu gigantul chinez de telecomunicații Huawei Technologies. Înțelegerea prevedea colaborarea în domenii precum centrele de date cloud, infrastructura energetică și capacitatea de calcul. La ceremonia de semnare, Kang Wei a apărut alături de reprezentanți de rang înalt ai Huawei.

La acel moment, Huawei se afla deja pe lista neagră a Statelor Unite, ceea ce limita accesul companiei chineze la tehnologii americane.

Acordul cu Huawei a fost primul dintr-o serie de înțelegeri comerciale care au contribuit la extinderea portofoliului de investiții al Century Longteng în centre de date, cu sprijinul autorităților chineze.

Unul dintre proiectele anunțate public în vara anului 2022 urma să fie construit în Wuhu, un oraș cu aproape patru milioane de locuitori, situat pe malul fluviului Yangtze, în partea central-estică a Chinei. Century Longteng a convenit să dezvolte acolo un parc industrial de calcul inteligent, potrivit documentelor administrației locale.

Investiția planificată era de aproximativ 4,5 miliarde de dolari. Complexul urma să cuprindă opt clădiri destinate centrelor de date, construite pe o suprafață de aproape 4,1 milioane de metri pătrați, echivalentă cu peste 70 de terenuri de fotbal. Proiectul prevedea instalarea a aproximativ 24.000 de rackuri pentru servere.

Autoritățile locale au oferit sprijin pentru alimentarea cu energie electrică și pentru infrastructură, în cadrul strategiei naționale „East Data, West Computing”, prin care Beijingul urmărește distribuirea capacității de calcul în diferite regiuni ale țării.

Documentele administrației din Wuhu arată că, până în aprilie 2026, cel puțin una dintre clădirile centrului de date, cu o suprafață de aproximativ 46.500 de metri pătrați, fusese înregistrată ca finalizată.

În iulie 2024, Kang Wei a participat și la ceremonia de începere a lucrărilor pentru un alt proiect de amploare, în Liangshan, o zonă izolată din provincia Sichuan, în sud-vestul Chinei.

Dezvoltarea centrului de date avea o valoare estimată la aproximativ cinci miliarde de dolari. Conturi oficiale locale l-au identificat pe Kang drept președinte al unei divizii de servicii de date afiliate Century Longteng.

Documentele corporative consultate de WSJ indică, de asemenea, legături între interesele Century Longteng și un alt proiect de dezvoltare a unui centru de date în Shenzhen, important centru tehnologic din sudul Chinei.

În timp ce Kang Wei își extindea afacerile în China, Alice Huang încerca să dezvolte, începând din 2023, o rețea de aprovizionare cu procesoare Nvidia și urmărea o relație personală cu Jensen Huang.

În noiembrie 2023, Megaspeed le-a transmis reprezentanților Nvidia că Alibaba, unul dintre cei mai mari retaileri online din China, urma să fie un client important al companiei. În urma demersurilor, Megaspeed a obținut statutul de partener cloud Nvidia, ceea ce îi oferea acces prioritar la cipurile producătorului american, potrivit informațiilor publicate anterior de *Wall Street Journal*.

În aceeași lună, Alice Huang a încetat să mai figureze oficial ca director al Megaspeed, în contextul unei restructurări a acționariatului. Relația sa cu Jensen Huang a continuat însă. Cei doi au fost fotografiați împreună la un restaurant din Singapore, la sfârșitul anului 2023, și din nou în 2024, la conferința tehnologică Computex, organizată la Taipei.

Cei doi și-au prezentat, de asemenea, proiectele unor potențiali investitori. Între sfârșitul anului 2024 și iunie 2025, au promovat mai multe proiecte de centre de date în Shanghai și în Asia de Sud-Est. Potrivit publicației americane, investitorilor li s-a spus că își puteau tripla banii în trei ani. Alice Huang și Kang Wei au afirmat că aveau modalități prin care puteau aduce în China cipuri Nvidia.

Activitățile companiei Megaspeed au atras atenția autorităților din Singapore. În februarie 2025, statul a deschis o anchetă asupra companiei și a unor persoane din conducerea acesteia, în legătură cu suspiciuni privind declarații false referitoare la achizițiile de servere.

Autoritățile au concluzionat ulterior că nu există suficiente dovezi pentru constatarea unor infracțiuni comise pe teritoriul Singapore. Alice Huang a primit însă un avertisment sever și i s-a interzis să revină în statul asiatic. Investigațiile asupra Megaspeed și a altor șase persoane continuă, potrivit Ministerului de Interne din Singapore.

Kang Wei a fost reținut în Shanghai la începutul anului 2026, în legătură cu verificări privind o posibilă manipulare a pieței bursiere, a relatat anterior WSJ. Persoane care cunosc cuplul au declarat publicației că acesta a fost eliberat recent și că a distribuit o fotografie în care apare alături de prieteni, la Universitatea Stanford.

Publicația precizează că nu a reușit să ia legătura cu Kang Wei și Alice Huang pentru a obține un punct de vedere. Megaspeed a transmis că desfășoară o activitate „legitimă și legală” și că Alice Huang nu mai are în prezent niciun rol în cadrul companiei.