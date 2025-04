Economie Grupurile de lobby legate de Huawei, puse pe lista neagră de CE







Comisia Europeană a pus pe lista neagră grupurile de lobby legate de Huawei. Executivul UE a interzis întâlnirile cu grupuri legate de compania din China comunistă în urma scandalului de mită.

Scandalul Huawei și efectele sale neașteptate

Comisia Europeană nu se va mai întâlni cu organizații afiliate Huawei, în urma unei anchete privind fapte de corupție la Parlamentul European de care ar fi beneficiat firma chineză de tehnologie.

„Comisia nu se va întâlni cu niciun grup de lobby și/sau asociații comerciale care reprezintă interesele Huawei și/sau vor vorbi în numele acesteia”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Politico.

Comisia interzise deja „contactul și întâlnirile” cu oficialii companiei din China comunistă în martie, la doar câteva zile după ce anchetatorii belgieni au lansat o anchetă de corupție în activitățile companiei chineze de tehnologie la Bruxelles.

Declarația a adăugat că interdicția este extinsă la „orice intermediari care acționează în numele Huawei care s-ar implica în întâlniri și alte contacte cu personalul Comisiei pentru a promova interesele companiei”.

Corupție, spălare de bani și crimă organizată în legătură cu Huawei

Cel puțin opt persoane au fost acuzate de procurorul belgian – inclusiv unul dintre cei mai înalți directori ai Huawei din Europa – pentru corupție activă, spălare de bani și organizare criminală, după o serie de raiduri ale poliției în spații din Belgia, Franța și Portugalia.

Huawei este listată ca membru a 22 de asociații în registrul de transparență al Uniunii Europene, care urmărește activitățile de lobby corporative. Câteva dintre acestea, cum ar fi DigitalEurope, BusinessEurope și Forumul European de Internet, au luat deja măsuri pentru a suspenda compania chineză ca răspuns la scandalul de mită.

Mai multe alte organizații au declarat la sfârșitul lunii martie că „monitorizează îndeaproape situația”. Unii au luat măsuri pentru a se distanța în ultimele săptămâni.

La SolarPower Europe, reprezentanții companiei încă mai dețin roluri cheie, dar organizația a redus „angajamentele financiare fără apartenență” companiei, a confirmat anterior un purtător de cuvânt al asociației. SolarPower Europe nu a răspuns imediat solicitării Politico de actualizare a activității sale cu Huawei.

Think Tank-ul CERRE, care are Huawei ca membru, a declarat anterior că are situația „sub o analiză atentă”. A refuzat să comenteze pentru acest articol.

Acum toți se distanțează de compania din China comunistă

Organizația Europeană de Securitate Cibernetică (ECSO), în care Huawei este încă listată ca membru, analizează starea companiei, cu rezultate așteptate pentru 29 aprilie, a spus într-un comentariu.

Alte organizații care listează Huawei ca membru, inclusiv Eurelectric, Asociația Europeană pentru Stocarea Energiei, Bruegel, FTTH și ECTA, nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii sau unei actualizări cu privire la declarațiile anterioare despre munca lor cu firma de tehnologie din Republica Populară Chineză.

Huawei nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Într-o declarație anterioară, a spus: „Compania menține o poziție de toleranță zero împotriva corupției. Ca întotdeauna, ne angajăm pe deplin să respectăm toate legile și reglementările aplicabile”.