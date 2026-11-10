Președintele american Donald Trump a declarat luni, 9 noiembrie 2026, că FBI analizează cazul Jensen Huang, directorul general al Nvidia, după ce în presă au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi avut o relație extraconjugală cu o femeie suspectată de serviciile americane de informații că ar fi lucrat pentru Beijing, potrivit Associated Press.

Cazul a atras atenția autorităților de la Washington deoarece Nvidia produce procesoare esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, iar eventualul acces al unor servicii străine la informații comerciale sau tehnologice sensibile ar putea avea implicații pentru securitatea Statelor Unite.

Trump a afirmat că a discutat personal cu Jensen Huang și că acesta i-ar fi spus că nu știa că femeia respectivă ar fi fost implicată în activități de spionaj. În paralel, conducerea Nvidia a anunțat o investigație independentă, iar mai mulți congresmeni americani au cerut explicații privind posibilele consecințe ale cazului. Informațiile despre presupusa activitate de spionaj nu au fost confirmate public de autoritățile americane, iar China a respins acuzațiile.

Declarațiile președintelui american au fost făcute la Casa Albă, după o conversație telefonică pe care acesta a avut-o cu directorul Nvidia.

„Știu că FBI investighează acest caz în legătură cu altceva și cred că el va fi bine”, a declarat Trump, potrivit Associated Press.

Liderul de la Washington a spus că l-a contactat pe Huang pentru a vedea cum se simte și că acesta i-a transmis că nu avea cunoștință despre presupusele legături ale femeii cu serviciile de informații chineze.

„L-am întrebat dacă știa că era spioană. Mi-a spus că nu avea absolut nicio idee”, a relatat Trump.

Președintele american l-a descris pe Jensen Huang drept un om onorabil și a sugerat că nu consideră că acesta ar trebui să fie îngrijorat de anchetă.

Deocamdată, declarațiile lui Trump reprezintă principala confirmare publică privind implicarea FBI. Nu au fost prezentate detalii oficiale despre obiectul exact al investigației, probele analizate sau eventualele persoane vizate.

Directorul Nvidia a confirmat că a avut o relație extraconjugală și a publicat o scrisoare deschisă în care și-a cerut scuze familiei și companiei.

Huang nu a nominalizat femeia în scrisoarea sa, însă relatările publicate de The New York Times au identificat-o drept Alice Huang, o femeie de afaceri de origine chineză, care ar fi avut legături profesionale cu o companie din Singapore.

În mesajul adresat angajaților și conducerii Nvidia, Jensen Huang a recunoscut că și-a încălcat angajamentul față de soție și că acțiunile sale au provocat suferință familiei.

El a declarat, de asemenea, că susține investigația și că va coopera pe deplin cu persoanele responsabile de verificări.

„Iubesc țara noastră și compania noastră. Sunt hotărât să protejez Nvidia și să susțin securitatea națională a Americii”, a transmis directorul executiv.

Conducerea companiei a anunțat duminică, 8 noiembrie, că va desfășura o investigație independentă pentru a stabili dacă Jensen Huang a fost ținta unei operațiuni de informații străine.

Potrivit informațiilor publicate de The New York Times și preluate de mai multe publicații internaționale, Alice Huang ar fi fost o fostă directoare a companiei Megaspeed International, cu sediul în Singapore.

Firma activează în domeniul centrelor de date și promovează parteneriatul său cu Nvidia. Numele acesteia a apărut în investigațiile jurnalistice și în relatările despre presupuse livrări ilegale de procesoare Nvidia avansate către China.

Serviciile americane de informații ar fi stabilit, potrivit relatărilor de presă, că femeia furniza informații Beijingului. Aceste afirmații nu au fost însă prezentate public însoțite de probe care să demonstreze că Jensen Huang ar fi transmis informații confidențiale sau că ar fi participat conștient la o operațiune de spionaj.

O analiză publicată de TechCrunch arată că suspiciunile privind recrutarea femeii de către Ministerul Securității Statului din China ar fi apărut într-un memorandum distribuit anterior unor oficiali americani.

Compania Nvidia nu a făcut publice concluziile unei investigații privind eventuale scurgeri de informații.

Cazul a ajuns și în atenția Congresului Statelor Unite. Senatorul democrat Mark Warner și liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, au declarat că vor să analizeze mai atent situația.

Jeffries a precizat că subiectul Nvidia a fost abordat într-o reuniune cu ușile închise la care au participat directorul CIA și directorul serviciilor naționale de informații. Întâlnirea avea ca temă principală Iranul, însă informațiile despre compania americană au determinat solicitarea unei informări suplimentare.

„Vom avea nevoie de o informare completă, în special în ceea ce privește situația Nvidia, pentru a putea înțelege ce s-a întâmplat și care sunt implicațiile pentru securitatea națională a Americii”, a declarat Jeffries, potrivit Associated Press.

Interesul parlamentarilor este legat de posibilitatea ca o operațiune de informații străină să fi vizat conducerea uneia dintre cele mai importante companii tehnologice americane.

O astfel de investigație poate urmări dacă au fost accesate informații comerciale confidențiale, tehnologii strategice sau date care ar putea afecta interesele de securitate ale Statelor Unite.

Nvidia ocupă o poziție centrală în industria inteligenței artificiale. Procesoarele sale specializate sunt utilizate de numeroase companii care dezvoltă modele și sisteme avansate de AI.

În ultimii ani, Jensen Huang a făcut presiuni la Washington pentru relaxarea restricțiilor privind exporturile de procesoare către China. Argumentul său a fost că Statele Unite trebuie să păstreze o prezență puternică pe piața tehnologică internațională, fără să ofere rivalilor acces necontrolat la tehnologiile strategice.

Administrația Trump a aprobat în 2026 vânzarea procesoarelor H200 către clienți chinezi, deși aceste cipuri nu reprezintă cele mai avansate modele ale companiei. Nvidia a precizat anterior, într-un document transmis autorităților de reglementare, că vânzările către China au rămas limitate, inclusiv din cauza restricțiilor impuse de Beijing.

În cazul în care ancheta va identifica eventuale breșe de securitate sau acces neautorizat la informații sensibile, presiunile pentru înăsprirea controalelor asupra exporturilor de semiconductori ar putea crește.

Subiectul este cu atât mai delicat cu cât Trump urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu președintele chinez Xi Jinping, la Shenzhen, în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific. Întrebat dacă va discuta cazul cu liderul chinez, Trump nu a exclus complet această posibilitate, dar a spus că nu consideră că subiectul trebuie neapărat abordat.

Autoritățile de la Beijing au respins acuzațiile potrivit cărora China ar fi organizat o operațiune pentru a-l compromite pe directorul Nvidia.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a calificat acuzațiile drept nefondate și a susținut că acestea reprezintă o campanie de denigrare împotriva Chinei.

„Așa-zisa acuzație privind spionajul chinez este nefondată. Nu este decât o încercare de defăimare a Chinei”, a declarat oficialul chinez.

Presa de stat din China a preluat în mare parte poziția oficială a guvernului. Unele publicații au sugerat că informațiile apărute în Statele Unite ar putea afecta relațiile dintre Washington și Beijing, într-un moment în care cele două puteri încearcă să gestioneze tensiunile comerciale și tehnologice.

Controversa a avut efecte și asupra evoluției bursiere a companiei. Acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 4% în ședința de luni, 9 noiembrie, iar pierderea acumulată de la începutul săptămânii precedente a ajuns la aproximativ 11%, potrivit Associated Press.

Investitorii urmăresc atât rezultatele investigației interne, cât și eventualele consecințe asupra relației companiei cu autoritățile americane.

Nvidia se numără printre cele mai valoroase companii listate la bursă, alături de Apple și Microsoft. Poziția sa în industria inteligenței artificiale face ca orice problemă legată de conducere, securitatea tehnologică sau restricțiile comerciale să poată influența încrederea piețelor.

George Chen, partener și coordonator al departamentului de practici digitale din cadrul firmei de consultanță The Asia Group, a declarat pentru Associated Press că principalele întrebări sunt dacă Jensen Huang știa despre presupusele activități de spionaj și dacă au fost compromise informații confidențiale sau strategice.

Acesta a subliniat că răspunsurile trebuie să se bazeze pe probe, nu pe speculații.

Ancheta FBI și verificările independente anunțate de Nvidia urmează să clarifice dacă relația personală a directorului executiv a avut vreo legătură cu o operațiune de informații străine și dacă au existat consecințe asupra securității companiei sau a Statelor Unite. Până la publicarea unor concluzii oficiale, acuzațiile de spionaj rămân nedovedite.