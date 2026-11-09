Uniunea Europeană se află într-un moment critic și trebuie să își adapteze rapid strategiile de apărare, pe măsură ce influența și puterea marilor companii de tehnologie cresc accelerat, arată o analiză Reuters.

Avertismentul a fost lansat luni, la Lisabona, de către vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera. Oficialul european a subliniat în fața jurnaliștilor că amenințările generate de giganții tech nu se mai rezumă doar la simple chestiuni de concurență pe piață, ci pun în pericol direct securitatea cibernetică, stabilitatea democratică și valorile fundamentale ale blocului comunitar.

Teresa Ribera a atras atenția că Europa este nevoită să își lărgească viziunea asupra acestui domeniu. Potrivit declarațiilor sale, simpla monitorizare și verificare a dispozitivelor conectate la rețelele de infrastructură critică nu mai oferă o protecție reală în contextul actual.

„Trebuie să revizuim și să aprofundăm conceptul nostru de securitate, inclusiv securitatea cibernetică”, a punctat oficialul european.

În viziunea sa, adevărata securitate presupune nu doar apărarea sistemelor informatice, ci și impunerea unor reguli democratice clare după care marile corporații de tehnologie să fie obligate să funcționeze.

„Trebuie să acționăm destul de rapid în implementarea acestor noi abordări… Acesta este unul dintre cele mai critice subiecte pentru securitate, pentru democrație și pentru valorile noastre”, a completat vicepreședinta Comisiei Europene.

Pentru a ilustra amploarea fenomenului, Teresa Ribera a amintit de valul recent de atacuri cibernetice care a afectat mai multe state europene. Consecințele acestor incidente au fost extrem de diverse, demonstrând vulnerabilitatea societății moderne.

Unele atacuri au dus la situații neobișnuite, precum supraîncălzirea unor frigidere conectate la internet, în timp ce altele au blocat sau perturbat grav serviciile de transport. Mai mult, astfel de acțiuni au vizat și integritatea unor procese electorale, inclusiv în Republica Moldova. Aceste exemple confirmă faptul că breșele de securitate pot afecta atât viața cotidiană a cetățenilor, cât și buna funcționare a instituțiilor statului.

Deși a fost fermă în privința nevoii de reglementare, Teresa Ribera a evitat să se pronunțe asupra unor incidente recente de securitate care implică nume grele din industria tech americană, precum Nvidia și OpenAI.

În prezent, compania Nvidia derulează o investigație internă după ce au apărut acuzații că directorul său general, Jensen Huang, ar fi fost vizat de o operațiune a unor servicii de informații străine cu legături în China. Totodată, într-un dosar separat din Statele Unite, un fost inginer al companiei OpenAI a fost arestat de autorități, fiind acuzat de fapte de spionaj.