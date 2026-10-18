Cel mai bun oraș din Europa în 2026. Destinația a obținut două premii

Lisabona, capitala Portugaliei, a primit două distincții la World Travel Awards 2026, în cadrul unei ceremonii organizatemîn Muntenegru. Orașul a fost desemnat cea mai bună destinație urbană din Europa, dar și cea mai bună destinație europeană pentru croaziere, relatează Euronews. Premiile, cunoscute și drept „Oscarurile turismului”, sunt acordate în urma voturilor publicului și ale profesioniștilor din industrie.

Câștigătorii au fost anunțați în cadrul galei desfășurate în Golful Kotor, pe coasta Adriaticii, într-o regiune din Muntenegru inclusă în patrimoniul mondial UNESCO.

Capitala Portugaliei a obținut titlul de „Europe’s Leading City Destination” la World Travel Awards 2026.

În cadrul aceleiași ceremonii, Lisabona a primit și premiul pentru cea mai bună destinație de croaziere din Europa.

Cele două distincții au fost acordate la evenimentul din 17 octombrie, organizat pentru prima dată în Muntenegru.

În cei 33 de ani de existență ai competiției World Travel Awards, țara balcanică nu mai găzduise anterior gala de premiere.

Asociația de Turism din Lisabona a salutat rezultatele obținute de oraș la ediția din acest an. Reprezentanții organizației consideră că cele două premii reflectă interesul turiștilor internaționali pentru capitala portugheză și diversitatea experiențelor disponibile.

„Aceste premii arată cât de mult Lisabona este o destinație unică și autentică”, a declarat directorul general al asociației, António Valle.

Acesta a afirmat că Lisabona se diferențiază de alte orașe turistice europene prin păstrarea propriei identități și prin posibilitatea de a răspunde unor preferințe variate ale vizitatorilor.

Lisabona a obținut distincții importante și la ediția precedentă a World Travel Awards, organizată în Sardinia.

În 2025, orașul a fost desemnat pentru a șasea oară cea mai bună destinație europeană pentru city break-uri.

Tot atunci, Portugalia a câștigat premiul pentru cea mai bună destinație turistică din Europa.

În total, destinațiile și operatorii din Portugalia au obținut peste 30 de premii la ediția de anul trecut.

Competiția World Travel Awards a fost lansată în 1993 și recompensează anual performanțele din industria turismului.

Printre categoriile premiate se numără destinațiile turistice, unitățile hoteliere, companiile aeriene și alți operatori din sector.

Câștigătorii sunt stabiliți printr-un sistem de vot online, la care participă atât turiștii, cât și specialiștii din domeniu.

La ediția din 2026, Lisabona a câștigat două distincții europene, confirmând rezultatele obținute de capitala Portugaliei la competițiile anterioare.