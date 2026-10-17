Bucovina a fost desemnată cea mai subestimată destinație de călătorie din lume, în clasamentul realizat de revista britanică Time Out pentru 2027. Regiunea din nord-estul României a devansat destinații din Statele Unite, Spania, Costa Rica și Franța, fiind apreciată pentru peisajele naturale, mănăstirile pictate, tradițiile păstrate de generații și satele în care turismul de masă nu a schimbat încă atmosfera locală.

Clasamentul reunește 41 de orașe și regiuni din întreaga lume, iar Bucovina ocupă prima poziție, înaintea statului american Dakota de Sud și a orașelor din Asturias, Spania, potrivit informațiilor prezentate de Euronews.

Revista Time Out atrage atenția asupra contrastului dintre imaginea României promovată frecvent în străinătate și zonele care rămân mai puțin cunoscute turiștilor internaționali.

În timp ce Transilvania atrage vizitatori interesați de castele și de legendele asociate contelui Dracula, Bucovina oferă o experiență diferită, bazată pe peisaje montane, păduri, sate tradiționale și monumente istorice.

Regiunea este recomandată pentru mănăstirile sale pictate, pădurile întinse, pajiștile cu flori sălbatice și arhitectura rurală. Potrivit publicației britanice, aceste atracții pot fi descoperite fără aglomerația întâlnită în alte destinații turistice populare.

Autoarea Grace Beard, care a vizitat zona, a sintetizat această diferență printr-o formulare ironică: „Castelul Bran, cine?”

Unul dintre elementele care au contribuit la includerea Bucovinei pe primul loc este legătura puternică dintre comunitățile locale și tradițiile transmise de-a lungul timpului.

Regiunea este cunoscută pentru mănăstirile cu fresce exterioare, gospodăriile tradiționale și obiceiurile care continuă să facă parte din viața localnicilor. Peisajele montane și pădurile completează oferta turistică, fiind potrivite pentru drumeții și explorarea satelor.

Experiența locală a fost evidențiată și de Grace Beard, care a parcurs pe jos o porțiune din Via Transilvanica. În timpul călătoriei, jurnalista a fost găzduită de localnici, a luat masa în gospodării și a descoperit ospitalitatea comunităților prin care a trecut.

Via Transilvanica este un traseu turistic de aproximativ 1.400 de kilometri, care traversează România pe diagonală și trece prin circa 400 de comunități. Parcurgerea integrală a traseului poate dura aproximativ două luni.

Bucovina este cunoscută și pentru meșteșugul încondeierii ouălor, tradiție care continuă să fie practicată și promovată de artizanii locali.

Turiștii interesați de această formă de artă pot vizita Muzeul Național al Ouălor Încondeiate din Ciocănești, unde sunt expuse numeroase exemplare decorate cu motive tradiționale.

Modelele și tehnicile folosite reflectă identitatea culturală a zonei și transmit simboluri păstrate de-a lungul generațiilor. Pentru turiști, aceste obiecte oferă o perspectivă asupra tradițiilor locale, dincolo de atracțiile naturale și monumentele istorice.

Bucovina nu este singura destinație europeană inclusă în primele poziții ale clasamentului Time Out. Pe locul al treilea se află orașele din regiunea Asturias, în nordul Spaniei, printre care Oviedo, Gijón și Avilés. Zona este recomandată în special pentru gastronomia locală.

Pe poziția a șasea se află Zambujeira do Mar, o localitate de coastă din regiunea portugheză Alentejo, apreciată pentru peisajele maritime.

Carry-le-Rouet, o stațiune de pe litoralul francez, ocupă locul al nouălea. Time Out o compară cu destinații renumite precum Saint-Tropez și Cannes, dar o prezintă ca pe o alternativă mai accesibilă.

Arhipelagul portughez Azore apare și el în clasament, pe poziția a 12-a, fiind supranumit „Hawaii-ul Europei”.

Lista celor mai subestimate destinații de călătorie pentru 2027 cuprinde regiuni și orașe din mai multe continente. Primele zece poziții sunt ocupate de:

Bucovina, România

Dakota de Sud, SUA

Orașele din Asturias, Spania

Peninsula Osa, Costa Rica

San Martín, Peru

Zambujeira do Mar, Portugalia

Bisbee, Arizona, SUA

Shenzhen, China

Carry-le-Rouet, Franța

Tioga Pass, California, SUA

Clasamentul pune în evidență destinații care pot oferi experiențe diferite față de cele din marile circuite turistice. Pentru Bucovina, prima poziție reprezintă o recunoaștere internațională a patrimoniului natural și cultural, precum și a tradițiilor care continuă să definească regiunea.