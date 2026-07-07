Unele dintre cele mai populare locuri de vacanță atrag anual un număr impresionant de vizitatori, iar în anumite destinații raportul dintre turiști și populația locală este uriaș. Un studiu realizat de MoneyTransfers.com, citat de Express, arată care sunt cele mai aglomerate destinații turistice din lume, în funcție de numărul de vizitatori raportat la numărul de locuitori.

Pe primul loc se află Phuket, cea mai mare insulă a Thailandei și una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Asia. Potrivit studiului, aici ajung aproximativ 118 turiști pentru fiecare locuitor, un raport care plasează stațiunea pe primul loc la nivel mondial.

Phuket este apreciată pentru plajele sale spectaculoase, precum Kata și Karon, dar și pentru viața de noapte, activitățile nautice și infrastructura turistică bine dezvoltată.

Dominanța Thailandei în acest clasament este evidentă. Pe locul al doilea se află Pattaya, iar pe poziția a treia Krabi, două destinații care atrag milioane de turiști în fiecare an datorită plajelor exotice, peisajelor spectaculoase și ofertelor variate pentru vacanțe.

Prezența celor trei orașe thailandeze în fruntea topului confirmă popularitatea tot mai mare a țării în rândul turiștilor internaționali.

Clasamentul include și câteva dintre cele mai vizitate orașe din Europa. Heraklion, din Grecia, ocupă locul al șaptelea, cu aproximativ 22 de turiști pentru fiecare locuitor.

Veneția, unul dintre cele mai cunoscute orașe turistice din Italia, se află pe poziția a opta, cu aproximativ 21 de vizitatori pentru fiecare rezident. Tot în top se regăsește și insula Rhodos din Grecia, care depășește pragul de 20 de turiști la fiecare localnic.

Singura destinație din Statele Unite prezentă în clasament este Miami, unde raportul este de aproximativ 18 turiști pentru fiecare locuitor.

Phuket, Thailanda

Pattaya, Thailanda

Krabi, Thailanda

Mugla, Turcia

Hurghada, Egipt

Macau, China

Heraklion, Grecia

Veneția, Italia

Rhodos, Grecia

Miami, SUA

Studiul evidențiază impactul pe care turismul îl poate avea asupra comunităților locale, în special în destinațiile unde numărul vizitatorilor depășește de zeci sau chiar de peste o sută de ori populația rezidentă. Totodată, clasamentul reflectă preferința turiștilor pentru stațiunile de litoral și orașele cu patrimoniu cultural sau peisaje spectaculoase.