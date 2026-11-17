Consilierii lui Donald Trump sunt împărțiți între susținerea unor relații economice și diplomatice apropiate cu Beijingul și adoptarea unei poziții mai ferme față de China, pe fondul îngrijorărilor legate de securitatea națională și de accesul companiilor chineze la tehnologia americană, relatează The Wall Street Journal.

Administrația președintelui american Donald Trump este marcată de dispute interne privind politica față de China, în contextul pregătirii întâlnirii liderului de la Casa Albă cu președintele chinez Xi Jinping. Tensiunile dintre oficialii americani au fost amplificate de scandalul legat de Nvidia și de suspiciunile privind transferul către China al unor cipuri avansate produse de compania americană.

Disputa reflectă diferențele de viziune din administrație privind raportul dintre acordurile economice urmărite de Trump și riscurile de securitate națională pe care le-ar putea genera accesul Chinei la tehnologii americane de ultimă generație.

Înainte de plecarea spre Asia, luni, Trump a recunoscut public existența a două tabere în echipa sa. „Unii vor să fie prietenoși cu China, iar alții vor o explozie a relațiilor cu China”, a declarat președintele, adăugând că nu consideră oportună provocarea Beijingului chiar înaintea vizitei sale.

Printre oficialii care au intrat în conflict se numără secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și secretarul Comerțului, Howard Lutnick. Bessent l-ar fi acuzat în ultimele zile pe Lutnick că nu a luat măsuri împotriva companiei Megaspeed, cu sediul în Singapore, suspectată că ar fi redirecționat către China cipuri Nvidia avansate, în pofida avertismentelor transmise de oficiali responsabili de securitatea națională.

Potrivit informațiilor publicate anterior de WSJ, mai multe companii din Asia de Sud-Est ar fi facilitat accesul unor firme chineze la procesoare și capacități de calcul americane, profitând de lacunele din sistemul de control al exporturilor instituit de Washington.

Trump a părut însă să îl apere pe Lutnick. Întrebat despre divergențele din administrație, președintele a afirmat că înțelege ambele poziții și că va lua o decizie, sugerând că amânarea unor restricții ar fi putut contribui la evitarea unei confruntări cu Beijingul.

Bessent, Lutnick și secretarul de Stat Marco Rubio îl însoțesc pe Trump în turneul de patru zile din Filipine și Shenzhen, important centru tehnologic din China. Dezvăluirile privind Nvidia au oferit argumente suplimentare oficialilor care susțin o abordare mai dură față de Beijing, printre aceștia numărându-se Rubio.

Întâlnirea cu Xi Jinping, prioritatea lui Trump

Casa Albă încearcă să minimalizeze impactul scandalului asupra întâlnirii dintre Trump și Xi Jinping, care va fi a patra întrevedere a celor doi lideri în puțin peste un an. Potrivit unui oficial american, președintele nu intenționează să aducă în discuție cazul lui Alice Huang, fostă directoare a Megaspeed, care a avut o relație cu fostul director general al Nvidia, Jensen Huang, și despre care autoritățile americane suspectează că ar avea legături cu serviciile de informații chineze.

Deocamdată, nu există indicii că vizita lui Trump în China va duce la adoptarea liniei mai ferme solicitate de o parte dintre membrii administrației. Președintele american este concentrat pe obținerea unui nou acord economic cu Xi, înainte de expirarea armistițiului comercial din ianuarie.

De asemenea, Trump a insistat asupra ideii organizării unui summit în trei, la care să participe liderul chinez și președintele rus Vladimir Putin, pentru discuții privind reducerea armamentului nuclear și războiul din Iran.

Un oficial american a susținut că Trump a menținut interdicția privind exportul celui mai avansat cip Nvidia și că deciziile sale sunt luate în funcție de interesele Statelor Unite, nu de calcule politice interne. Tot luni, Departamentul Comerțului a anunțat o reglementare așteptată de mai mult timp, care urmărește să limiteze exporturile de cipuri performante către mai multe țări. Măsura ar urma să vizeze și companii precum Megaspeed.

Disputele privind accesul Chinei la tehnologia americană nu au început odată cu scandalul Nvidia. În cursul anului trecut, când Trump a anunțat că va permite vânzarea către China a procesoarelor H200 produse de Nvidia, cu condiția ca Statele Unite să primească 25% din valoarea tranzacțiilor, oficialii administrației au avut opinii diferite în privința garanțiilor de securitate care ar fi trebuit impuse.

China nu a ajuns în cele din urmă să importe aceste cipuri în volume mari, preferând să își susțină propriile companii producătoare de semiconductori și să acceseze de la distanță capacități de calcul aflate în alte țări.

Diferențele dintre Trump și unii dintre oficialii săi au devenit vizibile și în problema Taiwanului. După întâlnirea cu Xi din luna mai, președintele american a descris un pachet de armament în valoare de 14 miliarde de dolari destinat Taiwanului drept „o carte foarte bună de negociere” în relația cu Beijingul.

Marco Rubio a respins ulterior ideea că livrările de armament ar putea face obiectul negocierilor cu China. În iunie, el le-a spus parlamentarilor americani că aceste vânzări nu sunt negociate și nici supuse consultărilor cu Beijingul.

Cu toate acestea, aprobarea pachetului de armament a rămas blocată. În timpul întâlnirii din septembrie, desfășurate la Washington, Xi Jinping i-a cerut lui Trump să adopte o „poziție corectă de opoziție față de independența Taiwanului”, potrivit relatării oficiale chineze despre discuții.

O altă divergență a apărut după informațiile potrivit cărora companii chineze ar fi furnizat imagini din satelit care au ajutat Iranul să își planifice atacurile. În timp ce unii oficiali americani și-au exprimat îngrijorarea, Trump a minimalizat situația, afirmând că Beijingul procedează în esență la fel ca Washingtonul și că Xi s-a comportat rezonabil.

Atitudinea actuală a președintelui american față de liderul chinez contrastează cu abordarea uneori confruntațională din primul său mandat și cu începutul celui de-al doilea, când a anunțat tarife vamale foarte ridicate.

China continuă să dețină un avantaj important în negocierile comerciale prin controlul asupra unor minerale esențiale pentru industria americană. Livrările de pământuri rare și de produse derivate ajung în Statele Unite mai lent decât și-ar dori oficialii americani, potrivit unui reprezentant al administrației. Trump este așteptat să ridice această problemă în discuția cu Xi Jinping.

Miza este importantă pentru producătorii americani. Un oficial al administrației a declarat că, la un moment dat, Casa Albă fusese avertizată că fabricile de automobile din Statele Unite ar putea fi nevoite să își oprească activitatea în două sau trei luni dacă nu ar primi cantități suplimentare de magneți fabricați din pământuri rare provenite din China.

În plus, pierderile importante suferite de republicani la alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului au alimentat temerile că Xi ar putea încerca să profite de poziția politică mai slabă a președintelui american, care este interesat să obțină un succes diplomatic.

„Eșecul republicanilor reduce puterea de negociere a lui Trump și îi limitează marja de manevră”, a declarat Han Shen Lin, director pentru China în cadrul grupului Asia Group.

La plecarea spre Asia, Trump a respins și întrebările privind eventualele riscuri pentru securitatea Statelor Unite asociate relației lui Jensen Huang cu Alice Huang. Președintele a susținut că situația nu a pus în pericol securitatea americană și a comparat acțiunile celor două state în competiția tehnologică: „China joacă jocuri cu noi, iar noi jucăm jocuri cu China”.