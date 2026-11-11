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Scott Bessent s-a mutat într-o bază militară după amenințările cu moartea venite din Iran

Scott Bessent s-a mutat într-o bază militară după amenințările cu moartea venite din IranScott Bessent / sursa foto: https://home.treasury.gov
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Din cuprinsul articolului

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și-a părăsit locuința din zona Washingtonului și s-a mutat împreună cu familia într-o bază militară, după ce amenințările regimului islamist din Iran la adresa vieții sale au devenit mai grave, a declarat marți un oficial de rang înalt al administrației americane pentru Fox News.

Regimul din Iran vrea să-l ucidă pe Bessent

Potrivit oficialului, amenințările iraniene au ajuns într-un stadiu avansat, ceea ce a determinat autoritățile să ia măsuri suplimentare pentru protejarea secretarului și a familiei sale.

Administrația americană nu a precizat însă când a avut loc mutarea și nici despre ce bază militară este vorba.

„Această mișcare arată că strategia Trezoreriei privind Iranul funcționează, deoarece Iranul încearcă să ajungă la arhitectul acestei strategii”, a afirmat oficialul.

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Mutarea lui Scott Bessent, confirmată de Trezorerie

Un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei a confirmat informația și a transmis că Bessent „nu se va lăsa intimidat de amenințările regimului iranian”. Acesta rămâne hotărât să continue campania de presiune economică asupra dictaturii islamiste de la Teheran.

Scott Bessent este unul dintre principalii responsabili ai strategiei Washingtonului de izolare financiară a Iranului.

SUA - Iran

SUA - Iran / sursa foto: dreamstime.com

El a lansat operațiunile „Economic Epic Fury” și „Economic Outcast”, care urmăresc să limiteze accesul regimului de la Teheran la sistemul financiar internațional, prin sancțiuni și restricții asupra rutelor comerciale.

Nu e singurul înalt oficial nevoit să se mute din motive de securitate

Secretarul Trezoreriei este cel mai recent oficial de rang înalt al administrației Trump care a fost nevoit să-și părăsească locuința din zona capitalei pentru a se muta într-o bază militară sau într-o altă reședință securizată.

Cel puțin șase oficiali au luat o astfel de măsură anul trecut. Printre aceștia s-au numărat Stephen Miller, actualul șef de cabinet al Casei Albe, și Pam Bondi, care ocupa atunci funcția de procuror general.

Mutarea are loc în contextul războiului americano-israelian împotriva Iranului, început la 28 februarie.

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