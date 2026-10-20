Impozite duble pe locuințe pentru unii români. Ce poți să faci

Dacă ai închis balconul acum zece ani și nimeni nu ți-a spus nimic până acum, vestea bună e că nu ești singur. Vestea proastă: din 2026, modificarea ta are un preț - iar el poate însemna impozit pe clădire majorat cu 100%.

Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (Legea nr. 169/2026, intrată în vigoare la 25 august 2026) prevede, la art. 301 alin. (11), că „impozitul pe clădiri se majorează cu 100% în cazul construcțiilor executate cu nerespectarea autorizației de construire sau fără respectarea procedurilor legale de autorizare, dacă acestea nu au fost regularizate până la intrarea în vigoare a noului Cod”.

Nu oricărui apartament cu balcon închis. Majorarea de impozit se aplică doar când autoritatea locală constată că lucrările au fost făcute fără respectarea procedurilor legale și nu au fost regularizate.

Ea curge de la data constatării și ține până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrării.

Important: majorarea vizează valoarea impozabilă a întregului apartament, nu doar suprafața modificată.

Noul Cod introduce, la art. 294, o procedură simplificată de notificare — inclusiv pentru închiderea unitară a logiilor și balcoanelor din clădiri colective.

Dar „simplificată” nu înseamnă „fără condiții”: lucrările trebuie să respecte reglementările urbanistice, normele privind calitatea în construcții și celelalte cerințe legale.

Iar „unitar” contează — dacă vecinii au închis altfel, aspectul fațadei poate fi o problemă.

A închide balconul cu tâmplărie, în limitele structurii existente, e una. A dărâma peretele dintre balcon și sufragerie e cu totul alta: aici e nevoie de expertiză tehnică structurală de la un expert atestat, iar simpla notificare la primărie nu e suficientă.

Regula de aur: lucrările nu trebuie să modifice conturul exterior al balconului (de pildă, geamuri care depășesc cu 10 cm limita existentă pot schimba fațada). Soluția tehnică frecvent recomandată: un sistem de sticlă glisantă, montat în structura existentă.

Pentru lucrările făcute înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi ai la dispoziție un an pentru a-ți reglementa situația.

Iar „balconul există de ani de zile” nu înseamnă, în sine, că lucrarea e legală.

Dacă modificările interioare nu corespund schiței cadastrale, vei avea probleme la vânzare - mai ales când cumpărătorul vrea credit ipotecar. Actualizează documentația cadastrală.

Impozitul dublu nu e o taxă prin care cumperi dreptul de a păstra o lucrare ilegală. Înainte să te liniștești, întreabă la serviciul de urbanism al primăriei ce ai de făcut.