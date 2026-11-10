Politica

Nicușor Dan s-a mutat cu familia în locuința de protocol. Ce spune despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru

Nicușor Dan s-a mutat cu familia în locuința de protocol. Ce spune despre căsătoria cu Mirabela GrădinaruNicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan s-a mutat împreună cu familia într-o locuință de protocol începând din luna octombrie 2026. Șeful statului a făcut anunțul marți seară, în timpul unei conferințe de presă, și a oferit detalii despre cheltuielile pe care le avea înainte de mutare.

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„Începând cu luna octombrie a acestui an m-am mutat într-o locuinţă de protocol”, a declarat, marți seară, Nicușor Dan.

Întrebat dacă poate face publică adresa locuinței, președintele a spus că nu ar avea o problemă în acest sens, însă nu știe dacă îi este permis din motive de securitate.

Nicușor Dan a vorbit și despre facturile pe care le plătea înainte de mutare. Potrivit acestuia, „soţia” sa se ocupa de plata acestora, iar sumele se ridicau la 800-1.000 de lei pentru o perioadă de două luni.

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Nicușor Dan, întrebat dacă s-a căsătorit cu Mirabela Grădinaru

Președintele a fost întrebat și dacă s-a căsătorit cu partenera sa, Mirabela Grădinaru.

„Deocamdată nu”, a fost răspunsul dat de șeful statului.

Nicușor Dan a devenit președintele României în mai 2025. După preluarea mandatului, a refuzat inițial să se mute într-o locuință de protocol, invocând nevoia de stabilitate a copiilor.

Mirabela Grădinaru, despre motivul pentru care nu s-a căsătorit cu Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru a vorbit și despre decizia de a nu oficializa relația prin căsătorie. Aceasta a recunoscut că, din perspectiva credinței, consideră că ea și Nicușor Dan au greșit pentru că nu au făcut acest pas.

„Am greșit în fața lui Dumnezeu că nu am făcut acest pas. Dar când o vom face pentru noi în relația cu Dumnezeu, nu pentru marketing, nu pentru capital politic”

Ea a povestit că, la începutul relației, au existat discuții despre căsătorie și din partea familiei, inclusiv a bunicilor și a mamei sale. Ulterior, aceștia au înțeles că legătura dintre cei doi nu depinde de existența unui act oficial.

„Au mai fost discuții la început și bunicii și mama, dar când au înțeles că pe noi nu o hârtie ne leagă au acceptat și nu au mai insistat. Nu simt lipsa acestei hârtii. Eu și cu hârtia într-un sertar și fără ea tot ce contează e relația pe care o avem care e bazată pe respect și iubire necondiționată”, a arătat ea.

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