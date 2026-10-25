Mirabela Grădinaru a participat la Conferința Aniversară a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), organizată cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate a organizației. Partenera președintelui Nicușor Dan a susținut un scurt discurs despre importanța personalului medical și a ales o ținută elegantă, în alb și negru.

Tot mai prezentă la evenimente dedicate educației și sănătății, Mirabela Grădinaru a vorbit despre rolul profesioniștilor din sistemul medical și despre importanța sprijinului oferit pacienților în momentele dificile.

Pentru această ocazie, partenera lui Nicușor Dan a optat pentru un taior alb, asortat cu pantaloni negri și o cămașă neagră, decorată cu un model geometric alb.

Ținuta a fost completată de bijuterii din perle albe: o pereche de cercei discreți și un colier subțire, accesorii pe care Mirabela Grădinaru le poartă frecvent la aparițiile publice, potrivit România TV.

Combinația vestimentară a mizat pe contrastul clasic dintre alb și negru, iar accesoriile au completat ansamblul într-o notă discretă.

Conferința aniversară a fost organizată sub motto-ul „Un sfert de secol de excelență și dedicare”. În discursul susținut la eveniment, Mirabela Grădinaru a vorbit despre dimensiunea umană a actului medical și despre importanța empatiei în relația dintre personalul medical și pacienți.

„Actul medical înseamnă mai mult decât cunoștințe și competență. Înseamnă empatie. Înseamnă încurajare. Înseamnă capacitatea de a reda unui om speranța și încrederea în propriile puteri”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Partenera președintelui a vorbit și despre contribuția asistenților medicali și a moașelor în momente importante ale vieții, de la naștere până la perioadele dificile ale bolii și recuperare. De asemenea, a evidențiat profesionalismul și dedicarea angajaților din sistemul de sănătate.

La conferința aniversară, Mirabela Grădinaru a stat la masă lângă Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății din Guvernul Luca Niculescu.

Evenimentul a marcat 25 de ani de activitate a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, organizație care reprezintă profesioniști din domeniul îngrijirilor medicale.