România va continua să aloce fonduri importante pentru apărare, în conformitate cu angajamentele asumate față de NATO, a anunțat președintele Nicușor Dan, duminică, 25 octombrie, de Ziua Armatei Române. Șeful statului a atras atenția că investițiile vor viza modernizarea echipamentelor militare, pregătirea personalului și dezvoltarea industriei naționale de apărare.

Nicușor Dan a participat la ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță”, unde a transmis un mesaj de susținere pentru militarii români și a vorbit despre provocările de securitate cu care se confruntă țara, în special în regiunea Mării Negre.

Președintele a evidențiat rolul Armatei Române într-o perioadă marcată de tensiuni internaționale și a amintit valorile care definesc instituția.

„Armata este o instituție simbol a României și deloc întâmplător instituția în care românii au cea mai mare încredere, pentru că într-o lume marcată de incertitudine, armata inspiră în continuare acele valori de care societatea are nevoie: seriozitate, disciplină și datorie împlinită”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că experiența militarilor români, atât a celor activi, cât și a celor aflați în rezervă sau în retragere, a contribuit la consolidarea reputației României în rândul aliaților.

În opinia sa, contextul internațional impune măsuri pentru întărirea economiei și creșterea capacității de apărare, astfel încât țara să poată face față unor eventuale crize.

„Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore, dar trebuie să ținem cont de un lucru important, pentru că lucrurile puternice nu doar supraviețuiesc crizelor, ci le transformă în oportunități. Dinamica globală actuală este șansa noastră de a ne crește rezistența la șocuri prin dezvoltarea unei economii moderne, competitive, și prin investiții într-o apărare puternică”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a dat asigurări că finanțarea armatei va rămâne o prioritate și a menționat necesitatea îmbunătățirii condițiilor de muncă pentru personalul militar, precum și a oportunităților de dezvoltare profesională.

„Avem și vom avea un buget solid pentru apărare, conform angajamentelor asumate de România în cadrul NATO. Păstrăm în centrul preocupărilor cea mai importantă resursă, oamenii, pentru a le asigura condiții de muncă adecvate și posibilitatea de a se dezvolta profesional”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a arătat că modernizarea forțelor armate presupune atât achiziția de tehnică militară, cât și pregătirea militarilor alături de aliați și parteneri.

El a subliniat legătura dintre capacitatea de apărare și dezvoltarea economică, susținând că industria militară românească trebuie să beneficieze de investiții care să contribuie la consolidarea securității naționale.

„În aceeași măsură, investim semnificativ în modernizarea și înzestrarea forțelor armate, precum și în instruirea militarilor noștri alături de aliați și parteneri. O armată puternică se bazează pe o economie puternică. Înzestrarea militară și relansarea industriei noastre de apărare sunt inseparabil legate”, a afirmat șeful statului.

Unul dintre instrumentele menționate de Nicușor Dan este programul SAFE, prin care România urmărește să procure echipamente moderne și să susțină producția internă din industria de apărare.

„Prin programul SAFE producem și procurăm tehnică militară modernă pentru militarii noștri și, în același timp, investim în fabrici românești, creăm locuri de muncă și dezvoltăm infrastructura utilă deopotrivă armatei, dar și populației civile”, a declarat președintele.

Șeful statului a explicat că a ales să participe la ceremonia de la Baza 86 Aeriană din Borcea datorită rolului pe care militarii de aici îl au în protejarea spațiului aerian al României.

El i-a felicitat pentru îndeplinirea misiunilor, amintind inclusiv de doborârea a două drone ostile care au pătruns în spațiul aerian al țării cu doar câteva zile înainte.

„Nu am ales întâmplător să fiu astăzi aici. Cu toții sunteți, la propriu, în prima linie de apărare a spațiului aerian al României. Ați demonstrat-o fără ezitare în urmă cu doar câteva zile, când ați doborât cu precizie două drone ostile din spațiul nostru aerian. Vreau să vă felicit pentru modul exemplar în care vă protejați țara”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a evidențiat și importanța Centrului European de Instruire F-16 de la Borcea, care contribuie la pregătirea piloților români și străini.

„Dincolo de misiunile de poliție aeriană, România demonstrează aici, la Borcea, nu doar că beneficiază de securitate, ci că este un furnizor de securitate dincolo de granițele sale. Prin Centrul European de Instruire F-16 ați transformat această bază într-un hub regional de excelență”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a mai spus că pregătirea comună a piloților are un rol important pentru cooperarea militară și pentru capacitatea de intervenție în situații de criză.

„Pregătirea comună a piloților români, aliați și parteneri nu reprezintă doar un simplu exercițiu de antrenament comun”, ci reprezintă „interoperabilitate, reacție rapidă în situații de criză și descurajare”.

În discursul său, președintele a atras atenția asupra amenințărilor generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Potrivit acestuia, efectele conflictului se resimt inclusiv în apropierea granițelor României, în apele teritoriale și în zona economică exclusivă a țării.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează astăzi amenințări fără precedent la Marea Neagră, care ajung până în apele teritoriale și în zona economică exclusivă a României, punând în pericol securitatea noastră și libertatea de navigație”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a reafirmat angajamentul României de a coopera cu aliații NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană pentru a contracara eventualele amenințări.

„Alături de aliații din NATO și partenerii din UE, vom acționa ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre”, a transmis președintele.