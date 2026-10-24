Republica Moldova. O expoziție dedicată misiunilor militare internaționale din perioada interbelică a fost deschisă la Chișinău cu ocazia Zilei Armatei României, sărbătorită anual pe 25 octombrie. Evenimentul readuce în atenție documente și fotografii de arhivă despre cooperarea militară dintre state și rolul acesteia în consolidarea securității.

Expoziția „Misiuni militare internaționale în România interbelică” a fost inaugurată de ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu. Evenimentul este organizat de Ambasada României la Chișinău, în colaborare cu Agenția pentru Știință și Memorie Militară.

Expoziția prezintă documente și fotografii din fondul Arhivelor Militare Naționale Române. Materialele ilustrează rolul misiunilor militare internaționale din perioada interbelică și contribuția cooperării dintre state la consolidarea securității.

Organizatorii readuc astfel în atenție o perioadă în care colaborarea militară internațională a avut un rol important în relațiile dintre state și în eforturile de menținere a securității.

La deschiderea expoziției, ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu a subliniat că lecțiile istoriei militare rămân relevante în contextul actualelor provocări de securitate din regiune.

Potrivit diplomatului, războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei arată că pacea, libertatea și securitatea nu sunt garantate definitiv. Acestea presupun responsabilitate, solidaritate și capacitatea statelor de a răspunde împreună amenințărilor.

„Memoria militară nu este doar despre trecut. Ea vorbește și despre prezent, despre lecțiile pe care alegem să le păstrăm și despre reziliența pe care o construim pentru viitor. Iar atunci când istoria, memoria și responsabilitatea ne apropie, legătura dintre cele două maluri ale Prutului capătă o semnificație și mai puternică”, a declarat Cristian-Leon Țurcanu.

Ambasadorul a mai spus că Ziua Armatei României este un prilej de a-i onora pe cei care au apărat și continuă să apere libertatea, demnitatea și siguranța oamenilor.

„Pacea nu este un dat. Ea se construiește, se protejează și se apără, generație după generație”, a subliniat diplomatul.

Ziua Armatei României este marcată anual pe 25 octombrie. Cu această ocazie, sunt organizate ceremonii și manifestări în principalele garnizoane din România. De asemenea în bazele militare din teatrele de operații în care sunt dislocați militari români, precum și în statele în care România are reprezentanțe diplomatice și atașați ai apărării.

Expoziția deschisă la Chișinău marchează această sărbătoare printr-o incursiune în istoria cooperării militare internaționale și printr-un mesaj despre importanța solidarității și a apărării păcii în fața provocărilor de securitate.

În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, aproximativ 540.000 de militari români au fost trimiși pe front. Peste 90.000 au murit, aproape 60.000 au fost dați dispăruți. Totodată peste 330.000 au fost răniți în luptă.

„După eliberarea teritoriului naţional, la 25 octombrie 1944, Armata României a continuat să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei, alături de trupele aliate. Astefel, contribuind, prin noi jertfe şi sacrificii, la marea victorie obţinută la 9 Mai 1945. Lucru care a marcat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa”, au afirmat reprezentanţii MApN.