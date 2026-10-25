Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat programul manifestărilor organizate duminică, 25 octombrie, de Ziua Armatei Române. Evenimentele se vor desfășura în București, în principalele garnizoane din țară, dar și în străinătate. În Capitală sunt programate ceremonii militare și religioase, un survol al aeronavelor Forțelor Aeriene Române, un concert și o retragere cu torțe.

Programul anunțat de MApN cuprinde depuneri de coroane și jerbe de flori la monumentele eroilor, ceremonii religioase și militare, precum și evenimente la care poate participa publicul.

În Capitală, manifestările vor începe la ora 10:00, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I. Aici va avea loc o ceremonie militară și religioasă, în cadrul căreia vor fi depuse coroane și jerbe de flori. Evenimentul va continua cu schimbarea gărzii, iar aeronave ale Forțelor Aeriene Române vor survola monumentul.

Programul manifestărilor din București este următorul:

Ora 10:00 – Parcul Carol I, Mormântul Ostașului Necunoscut: ceremonie militară și religioasă, depuneri de coroane și jerbe de flori, schimbarea gărzii și survolul aeronavelor militare.

Ora 12:00 – Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial: ceremonie militară și religioasă în fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”, urmată de depuneri de coroane și jerbe de flori.

Ora 12:00 – Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României: ceremonie militară și religioasă în fața Palatului Național al Copiilor, cu depuneri de coroane și jerbe de flori.

Ora 17:00 – Parcul Cișmigiu: concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale.

Ora 19:00 – București: retragere cu torțe pe un traseu care traversează mai multe artere importante ale Capitalei.

Unul dintre evenimentele programate pentru seara zilei de 25 octombrie este retragerea cu torțe, care va începe la ora 19:00.

Potrivit programului comunicat de MApN, militarii vor parcurge următorul traseu:

Palatul Cercului Militar Național; Calea Victoriei; Bulevardul Regina Elisabeta; Bulevardul Mihail Kogălniceanu; Splaiul Independenței; Bulevardul Eroilor Sanitari; Strada Profesor Doctor Gheorghe Marinescu; Șoseaua Cotroceni; Bulevardul Iuliu Maniu; Bulevardul General Paul Teodorescu; Bulevardul Timișoara; Sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Ceremonii dedicate Zilei Armatei Române vor avea loc și în mai multe orașe din țară. MApN a inclus în program manifestări la Satu Mare, Carei, Iași, Cluj-Napoca și Păuliș.

Satu Mare – ora 09:00 - La Monumentul Ostașului Român este programată o ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

Carei – ora 12:00 - La Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român” vor avea loc depuneri de coroane și jerbe de flori. Tot aici este programată sosirea „Ștafetei Veteranilor Invictus”.

Iași – orele 12:00 și 19:00 - La ora 12:00, la Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”, va fi organizată o ceremonie militară și religioasă, în cadrul căreia vor fi depuse coroane și jerbe de flori. Seara, de la ora 19:00, este programată retragerea cu torțe, pe traseul Muzeul Unirii – Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

Cluj-Napoca – ora 12:30 - La Monumentul „Glorie Ostașului Român”, situat în Piața Avram Iancu, va avea loc o ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

Păuliș – ora 14:00 - La Monumentul Eroilor se va desfășura o ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

Manifestări asemănătoare sunt prevăzute și în celelalte garnizoane importante din România.

Ziua Armatei Române va fi marcată și în afara granițelor țării, prin evenimente desfășurate în statele în care România are acreditați atașați ai apărării sau reprezentanțe permanente.

Ceremonii comemorative vor avea loc inclusiv la cimitirele și monumentele dedicate militarilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria.

Evenimentele sunt organizate în memoria militarilor care au murit în timpul conflictelor armate.

Data de 25 octombrie amintește de eliberarea teritoriului național în anul 1944, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În campaniile militare din acea perioadă, România a trimis pe front aproximativ 540.000 de militari. Dintre aceștia, peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost declarați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în lupte. După eliberarea teritoriului României, la 25 octombrie 1944, Armata României și-a continuat participarea la operațiunile militare alături de forțele aliate.

Militarii români au luptat ulterior pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, până la încheierea războiului în Europa, la 9 mai 1945.

Participarea României la aceste campanii a presupus noi pierderi umane, iar evenimentele organizate anual pe 25 octombrie comemorează sacrificiul militarilor români.